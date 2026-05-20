Вкусная еда, природа и цены – туристы назвали плюсы отдыха в Беларуси

В Республиканском союзе туристических организаций рассказали о результатах исследования касательно факторов, привлекающих туристов в Беларусь.

Опрос проведен в группе в соцсетях, где состоят более 80 тысяч человек. В период с 14 по 18 мая 2026 года подписчикам предлагалось рассказать о наиболее привлекательных факторах турпотенциала Беларуси.

На первых трех позициях находятся Минск (14,3%), природа (12,6%) и белорусские города (12,2%). Далее следуют история и архитектура (10,9%), пейзажи (7,4%), кухня (7%), безопасность (7%) и безвиз (6%).

Также дополнительно путешественники выделяют комфортное и недорогое проживание (3,9%) и шопинг (3,9%).

Авторы опроса отметили, что загородный отдых и промышленный туризм хотя и расположились в внизу рейтинга, однако это указывает скорее на отсутствие раскрученности указанных направлений.

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