Полтора километра полесских джунглей – прогулялись по экотропе «Царь-Сосна» в национальном парке «Припятский»

Не за горами сезон отпусков. Самое время составить тревел-лист. Без Полесья точно не обойтись. Насладиться заповедными красотами нацпарка «Припятский» приезжают тысячи туристов, как и сплавиться весной по морю Геродота. Если вы фанаты экологического туризма, у нас есть для вас подарок. В программе «Путевка BY» отправились на тропу «Царь-Сосна». Восстанавливает силы – о пользе сна на ульях рассказала хозяйка агроусадьбы

Ковер из первоцветов и ландышей, объятие деревьев – тот самый магний, который вам нужен. Полтора километра полесских джунглей впечатлят и зарядят. Здесь свой мир и свои законы. Обязательно берите гида. Ваша экскурсия превратится в захватывающую экспедицию.

Оксана Акулич, специалист по туризму нацпарка «Припятский»:

Мы делаем остановки, рассказываем о национальном парке «Припятском», животных, птицах, которые у нас обитают. Поэтому экскурсия может продлиться даже около двух часов. На данном информационном стенде расположены животные, которые ходят по этой экотропе. Конечно, не могу не сказать про европейского зубра. В 2025 году его численность достигала 157 голов. Самое большое стадо, которое у нас выходит в поля, которое можно наблюдать, находится около деревни Озераны. Также, конечно, благородный олень, европейская косуля, которой сейчас численность увеличилась, лось, дикий кабан. Естественно, есть европейская рысь, барсук – краснокнижный вид, собака енотовидная.

Сосновый бор – кладезь фитонцидов. От чистейшего кислорода у городских порой кружится голова. Отдых и оздоровление в одном флаконе. Каждый месяц и даже неделя удивит своими растениями, краснокнижников немало. Собирать грибы, ягоды разрешается, так что можете совместить приятное с полезным. Птичий хор станет лучшим саундтреком ваших выходных. Вооружайтесь биноклем – на экотропе гнездятся зяблики, кукушки, черные и певчие дрозды, зарянки, иволги и черные стрижи. Вы точно найдет любимую фотомодель.

Анастасия Макеева, специальный корреспондент:

Есть в национальном парке «Припятский» свои места силы и центры подзарядки. Так этой Царь-Сосне уже больше 330 лет. Сколько она повидала на своем веку и сколько слышала просьб – не сосчитать. Говорят, желания исполняются.

Раскидистая крона и кора как отдельный вид искусства. Это стать и красота. Царица леса и талисман национального парка «Припятский». Диаметр сосны 124 сантиметра, высота 24 метра. Кажется, она касается неба словно проводник между мирами. Туристы спешат обняться со старожилом, чтобы набраться сил и восстановить ресурсы. Такая зеленая терапия.