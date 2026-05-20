Прямой эфир

Смотр-конкурс на лучший военно-патриотический клуб проходит на базе Военной академии Беларуси

20 мая 2026 13:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Военная академия принимает финал первого общенационального смотра-конкурса военно-патриотических клубов. Прежде чем попасть сюда, ребята прошли жесткий отбор на районных и областных этапах – путевку в заключительный тур получили лишь семь сильнейших команд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Смотр-конкурс на лучший военно-патриотический клуб проходит на базе Военной академии Беларуси-2

Для участников организовали экскурсию по музейным экспозициям Академии и познакомили с образцами военной техники. В соревновательном блоке воспитанники военно-патриотических клубов представили творческие визитки, выступили с инсценировками патриотических песен и прошли интеллектуальную викторину по военной истории.

Смотр-конкурс на лучший военно-патриотический клуб проходит на базе Военной академии Беларуси-4

Кирилл Ширко, воспитанник военно-патриотического клуба «Гренада» при 11-й отдельной гвардейской механизированной бригаде Слонима:
Нашему клубу в следующем году исполняется уже 30 лет. И вот как только узнали о соревнованиях, начали готовиться к ним усердно. На все Западное оперативное командование наш клуб хорошо прославлен, поэтому выбрали именно нас.

Смотр-конкурс на лучший военно-патриотический клуб проходит на базе Военной академии Беларуси-6

Валерия Клещик, воспитанница военно-патриотического клуба «Черный лис» при 5-й отдельной бригаде специального назначения:
Подготовка была как у настоящих спецназовцев. Все четко, достойно. Я думаю, что будет полная занятость. Не будет времени даже отдохнуть. Это очень хорошо.

Смотр-конкурс на лучший военно-патриотический клуб проходит на базе Военной академии Беларуси-8

Ксения Кобушко, воспитанница военно-патриотического клуба «Горизонт» на базе 85-й бригады связи:
Очень рада, что попала сюда. Ожидания, конечно, большие. Надеюсь, все у нас получится. Мы долго готовились, упорно, старались все. Строевая подготовка, огневая подготовка, физическая подготовка.

Впереди наиболее зрелищный и тактически сложный этап первенства. Уже 21 мая участники переместятся в учебный центр «Белая Лужа», где их ждет масштабная проверка практических навыков – сборка и разборка автомата, стрельбы, занятия по разведывательной подготовке и обкатка танком.

Смотр-конкурс на лучший военно-патриотический клуб проходит на базе Военной академии Беларуси-10

Вадим Лукашевич, начальник управления морально-психологического обеспечения Главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси:
Уверен, что борьба будет напряженная. И соответственно мы увидим вот эту вот состязательность, интерес ребят. А мы создали такую обстановку, чтобы действительно им было интересно. Конечно же, хотелось бы в будущем, чтобы вот эти парни и девушки стали учащимися, стали курсантами ведущего вуза и пополнили наши стройные ряды офицерского состава.

По итогам всех испытаний сильнейшие команды удостоятся престижных специальных призов. Дебютный проект – стимул для дальнейшего развития молодежного патриотического движения. Организаторы уверены – первенство станет традиционным.

# Военная академия Республики Беларусь

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь последовательно придерживается принципа «одного Китая» – МИД
20 мая 2026 13:47

Беларусь последовательно придерживается принципа «одного Китая» – МИД

В ядерных учениях Беларуси и России участвуют более 64 тыс. военнослужащих
20 мая 2026 13:39

В ядерных учениях Беларуси и России участвуют более 64 тыс. военнослужащих

Восстанавливает силы – о пользе сна на ульях рассказала хозяйка агроусадьбы
20 мая 2026 13:15

Восстанавливает силы – о пользе сна на ульях рассказала хозяйка агроусадьбы

Полтора километра полесских джунглей – прогулялись по экотропе «Царь-Сосна» в национальном парке «Припятский»
20 мая 2026 13:14

Полтора километра полесских джунглей – прогулялись по экотропе «Царь-Сосна» в национальном парке «Припятский»

Модные коллекции для особенных детей – рассказываем о благотворительном проекте «Цветные сны»
20 мая 2026 13:13

Модные коллекции для особенных детей – рассказываем о благотворительном проекте «Цветные сны»

Оранжевый уровень опасности объявили в Беларуси на 21 мая – Белгидромет
20 мая 2026 12:11

Оранжевый уровень опасности объявили в Беларуси на 21 мая – Белгидромет

Доллар, российский рубль и юань подорожали, евро подешевел – результаты торгов 20 мая
20 мая 2026 11:54

Доллар, российский рубль и юань подорожали, евро подешевел – результаты торгов 20 мая

В Минске 21 мая пройдет фестиваль студотрядов
20 мая 2026 11:35

В Минске 21 мая пройдет фестиваль студотрядов

В Жировичах отмечают 556-летие со дня обретения чудотворной иконы Божьей Матери
20 мая 2026 11:04

В Жировичах отмечают 556-летие со дня обретения чудотворной иконы Божьей Матери

В Москве презентовали книгу о малоизвестных страницах истории Победы в Великой Отечественной войне
20 мая 2026 10:48

В Москве презентовали книгу о малоизвестных страницах истории Победы в Великой Отечественной войне

В Беларуси внедрят российский аналог Starlink
20 мая 2026 10:46

В Беларуси внедрят российский аналог Starlink

В Беларуси с 6 августа меняются правила нахождения в пограничной зоне
20 мая 2026 10:42

В Беларуси с 6 августа меняются правила нахождения в пограничной зоне