Смотр-конкурс на лучший военно-патриотический клуб проходит на базе Военной академии Беларуси
Военная академия принимает финал первого общенационального смотра-конкурса военно-патриотических клубов. Прежде чем попасть сюда, ребята прошли жесткий отбор на районных и областных этапах – путевку в заключительный тур получили лишь семь сильнейших команд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для участников организовали экскурсию по музейным экспозициям Академии и познакомили с образцами военной техники. В соревновательном блоке воспитанники военно-патриотических клубов представили творческие визитки, выступили с инсценировками патриотических песен и прошли интеллектуальную викторину по военной истории.
Кирилл Ширко, воспитанник военно-патриотического клуба «Гренада» при 11-й отдельной гвардейской механизированной бригаде Слонима:
Нашему клубу в следующем году исполняется уже 30 лет. И вот как только узнали о соревнованиях, начали готовиться к ним усердно. На все Западное оперативное командование наш клуб хорошо прославлен, поэтому выбрали именно нас.
Валерия Клещик, воспитанница военно-патриотического клуба «Черный лис» при 5-й отдельной бригаде специального назначения:
Подготовка была как у настоящих спецназовцев. Все четко, достойно. Я думаю, что будет полная занятость. Не будет времени даже отдохнуть. Это очень хорошо.
Ксения Кобушко, воспитанница военно-патриотического клуба «Горизонт» на базе 85-й бригады связи:
Очень рада, что попала сюда. Ожидания, конечно, большие. Надеюсь, все у нас получится. Мы долго готовились, упорно, старались все. Строевая подготовка, огневая подготовка, физическая подготовка.
Впереди наиболее зрелищный и тактически сложный этап первенства. Уже 21 мая участники переместятся в учебный центр «Белая Лужа», где их ждет масштабная проверка практических навыков – сборка и разборка автомата, стрельбы, занятия по разведывательной подготовке и обкатка танком.
Вадим Лукашевич, начальник управления морально-психологического обеспечения Главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси:
Уверен, что борьба будет напряженная. И соответственно мы увидим вот эту вот состязательность, интерес ребят. А мы создали такую обстановку, чтобы действительно им было интересно. Конечно же, хотелось бы в будущем, чтобы вот эти парни и девушки стали учащимися, стали курсантами ведущего вуза и пополнили наши стройные ряды офицерского состава.
По итогам всех испытаний сильнейшие команды удостоятся престижных специальных призов. Дебютный проект – стимул для дальнейшего развития молодежного патриотического движения. Организаторы уверены – первенство станет традиционным.