Смотр-конкурс на лучший военно-патриотический клуб проходит на базе Военной академии Беларуси

Военная академия принимает финал первого общенационального смотра-конкурса военно-патриотических клубов. Прежде чем попасть сюда, ребята прошли жесткий отбор на районных и областных этапах – путевку в заключительный тур получили лишь семь сильнейших команд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для участников организовали экскурсию по музейным экспозициям Академии и познакомили с образцами военной техники. В соревновательном блоке воспитанники военно-патриотических клубов представили творческие визитки, выступили с инсценировками патриотических песен и прошли интеллектуальную викторину по военной истории.

Кирилл Ширко, воспитанник военно-патриотического клуба «Гренада» при 11-й отдельной гвардейской механизированной бригаде Слонима:

Нашему клубу в следующем году исполняется уже 30 лет. И вот как только узнали о соревнованиях, начали готовиться к ним усердно. На все Западное оперативное командование наш клуб хорошо прославлен, поэтому выбрали именно нас.

Валерия Клещик, воспитанница военно-патриотического клуба «Черный лис» при 5-й отдельной бригаде специального назначения:

Подготовка была как у настоящих спецназовцев. Все четко, достойно. Я думаю, что будет полная занятость. Не будет времени даже отдохнуть. Это очень хорошо.

Ксения Кобушко, воспитанница военно-патриотического клуба «Горизонт» на базе 85-й бригады связи:

Очень рада, что попала сюда. Ожидания, конечно, большие. Надеюсь, все у нас получится. Мы долго готовились, упорно, старались все. Строевая подготовка, огневая подготовка, физическая подготовка. Впереди наиболее зрелищный и тактически сложный этап первенства. Уже 21 мая участники переместятся в учебный центр «Белая Лужа», где их ждет масштабная проверка практических навыков – сборка и разборка автомата, стрельбы, занятия по разведывательной подготовке и обкатка танком.