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В ядерных учениях Беларуси и России участвуют более 64 тыс. военнослужащих

20 мая 2026 13:39
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Учения сил стратегического сдерживания: ключевая задача – слаживание действий в сфере ядерной безопасности Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В ядерных учениях Беларуси и России участвуют более 64 тыс. военнослужащих-2

Особый акцент сделан на совместной подготовке и применении тактического ядерного оружия, размещенного на белорусской территории. Ракетные соединения переведены в высшую степень боевой готовности. Военные отработали доставку спецбоеприпасов на полевые склады со скрытным выдвижением в районы пусков. Личный состав также оснастил ракетами-носителями комплексы «Искандер-М». В ходе маневров в России задействовано более 64 тысяч военнослужащих, сотни единиц техники, включая дальнюю авиацию, надводные корабли и подводные лодки.

# Беларусь-Россия

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