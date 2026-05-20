В ядерных учениях Беларуси и России участвуют более 64 тыс. военнослужащих

Особый акцент сделан на совместной подготовке и применении тактического ядерного оружия, размещенного на белорусской территории. Ракетные соединения переведены в высшую степень боевой готовности. Военные отработали доставку спецбоеприпасов на полевые склады со скрытным выдвижением в районы пусков. Личный состав также оснастил ракетами-носителями комплексы «Искандер-М». В ходе маневров в России задействовано более 64 тысяч военнослужащих, сотни единиц техники, включая дальнюю авиацию, надводные корабли и подводные лодки.