Актуальный разговор о ЖКХ страны. Как прошла рабочая поездка Президента в Полоцк
Новости Беларуси. Президент призвал не отмахиваться от проблем людей и устранить все недостатки в сфере ЖКХ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно конец рабочей недели Александр Лукашенко проводит в регионе.
Так, 12 июня главу государства встречали в Полоцке. Здесь прошло большое совещание, посвященное коммунальным вопросам.
Несмотря на проделанную работу, а три года назад сферу решили серьезно реформировать, основная часть обращений белорусов по-прежнему связана с нареканиями в адрес коммунальщиков. Люди часто бывают недовольны качеством капремонта, благоустройства – волнуют разные темы. Много нареканий и на недавно созданную службу 115.
Нашлось в плотном графике Александра Лукашенко и время для общения с полочанами, и посещения Спасо-Евфросиниевского монастыря.
Дмитрий Анисовец обо всем по порядку.
Реформы в ЖКХ назрели давно. Реформировать начали три года назад. Тогда провели масштабное совещание, приняли декрет. Что получилось, что нет, нужно посмотреть сейчас. Можем на примере Полоцка.
В Полоцком районе всегда были вопросы с водой. В 90-е задумались, как решить, построили очистительную станцию. Теперь здесь очищают до 50 тысяч кубов в сутки и могут напоить соседний Новополоцк.
Три года назад «Новополоцкводоканалу», который этим заведует, добавили в зону ответственности еще Полоцкий и Шумилинский районы. Трубы старые. Первое время, говорят на предприятии, было до сотни утечек в день. Случалось, что на деревню шло 500 кубов, а потребляли всего 50. Куда делись 450? Стали массово менять трубы. Только в 2020 году уже более 20 км.
В Витебской области вода также богата железом, а это ни есть хорошо. Именно от этого элемента ее пытаются избавить. Строят станции обезжелезивания.
Ледий Лысенок, заместитель директора филиала «Полоцкводоканал»:
Всего запланировано за эти средства построить 20 станций: 8 – в Шумилинском районе и 12 – в Полоцком. В ближайшие два года этот проект должен быть реализован. Кроме этого, должен быть реализован проект строительства очистных сооружений в городе Полоцке. Поэтому здесь очень весомый вклад, главное, чтобы все это было реализовано.
На БелАЗе, кстати, делают небольшие станции обезжелезивания. Одну поставили в Заславль в качестве эксперимента. В итоге потребление воды там увеличилось вдвое, потому что у людей просто отпала необходимость покупать воду в бутылях.
Эта станция полностью автоматическая, то есть, если есть связь, ты можешь ей управлять, ты можешь видеть. Она может работать от температуры – 35.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хорошо очищает, да?
Хорошо очищает. У нас уникальная система очистки. И если компании применяют всевозможные химические сорбенты так называемые, которые очищают воду… У нас здесь специальные пески.
Александр Лукашенко: постоянно до четверти всех вопросов – это жилищно-коммунальное хозяйство
Сегодня технику показали Президенту, среди прочей, которая помогает коммунальным службам в их работе. С небольшой экскурсии начинается разговор о развитии ЖКХ. Его Президент анонсировал на прошлой неделе, когда назначал нового министра. И вот Полоцк. Здесь и передвижные котельные, и автомобили для уборки городов, машины для сбора мусора.
Отдельно затронули тему сортировки и переработки отходов. В Беларуси все еще должным образом не налажен этот процесс. Мы пока не научились зарабатывать деньги в этой сфере. Президент привел пример Швейцарии, которая на отходах зарабатывает немалые суммы.
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Совещание проводили в центре Полоцка. Президент даже немного прогулялся. Остался доволен увиденным и с земли, и с воздуха – добирался ведь на вертолете.
Разумеется, к приезду Президента готовились, наводили порядок. Но в этом ведь нет ничего плохого – напротив.
Александр Лукашенко:
Есть небольшое количество людей: все, что хорошо – плохо, что плохо – тоже плохо. Им не угодишь. Так вот я хочу сказать, что я, приехав сюда, увидев чистый и аккуратный город, с собой его не увезу.
Большой разговор о будущем и настоящем ЖКХ назрел и до лучших времен ждать не может, ведь речь идет о комфортной жизни каждого из нас. В прошлом каждое пятое обращение в Администрацию Президента – камень в огород коммунальных служб. И в 2020 году тенденция, к сожалению, не меняется. И хоть разобрались с формированием тарифов, повышением надежности инженерных сетей и оборудования, но жалобы есть, а значит, нет эффективной работы.
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А вот с чем без помощи специалистов не справиться, так это с капитальным ремонтом жилья. Чтобы решать этот вопрос оперативно, глава государства поручил дать больше полномочий представителям местной власти, тем же руководителям райисполкомов – им виднее.
Андрей Хмель, министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:
Все работают на местах, дать больше полномочий, естественно, чтобы эти вопросы оставались там. Я как министр жилищно-коммунального хозяйства буду уделять этому огромное внимание, именно обращениям граждан, качественное их выполнение, но недопущение их. Потому что это очень важно, важно сегодня дойти до каждого человека, не ожидая этого обращения. Узнать их проблемы, помочь их решить. Что касается финансирования и других вопросов, глава государства окажет всю возможную помощь, об этом сегодня говорилось, в том числе и, возможно, будет принято решение о покупке коммунальной техники по льготным лизинговым условиям для того, чтобы обновить и тем самым улучшить качество и скорость оказания жилищно-коммунальных услуг.
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