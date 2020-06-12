Актуальный разговор о ЖКХ страны. Как прошла рабочая поездка Президента в Полоцк

Новости Беларуси. Президент призвал не отмахиваться от проблем людей и устранить все недостатки в сфере ЖКХ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно конец рабочей недели Александр Лукашенко проводит в регионе. Так, 12 июня главу государства встречали в Полоцке. Здесь прошло большое совещание, посвященное коммунальным вопросам.

Несмотря на проделанную работу, а три года назад сферу решили серьезно реформировать, основная часть обращений белорусов по-прежнему связана с нареканиями в адрес коммунальщиков. Люди часто бывают недовольны качеством капремонта, благоустройства – волнуют разные темы. Много нареканий и на недавно созданную службу 115. Нашлось в плотном графике Александра Лукашенко и время для общения с полочанами, и посещения Спасо-Евфросиниевского монастыря. Дмитрий Анисовец обо всем по порядку. Реформы в ЖКХ назрели давно. Реформировать начали три года назад. Тогда провели масштабное совещание, приняли декрет. Что получилось, что нет, нужно посмотреть сейчас. Можем на примере Полоцка. В Полоцком районе всегда были вопросы с водой. В 90-е задумались, как решить, построили очистительную станцию. Теперь здесь очищают до 50 тысяч кубов в сутки и могут напоить соседний Новополоцк.

Три года назад «Новополоцкводоканалу», который этим заведует, добавили в зону ответственности еще Полоцкий и Шумилинский районы. Трубы старые. Первое время, говорят на предприятии, было до сотни утечек в день. Случалось, что на деревню шло 500 кубов, а потребляли всего 50. Куда делись 450? Стали массово менять трубы. Только в 2020 году уже более 20 км. В Витебской области вода также богата железом, а это ни есть хорошо. Именно от этого элемента ее пытаются избавить. Строят станции обезжелезивания.

Ледий Лысенок, заместитель директора филиала «Полоцкводоканал»:

Всего запланировано за эти средства построить 20 станций: 8 – в Шумилинском районе и 12 – в Полоцком. В ближайшие два года этот проект должен быть реализован. Кроме этого, должен быть реализован проект строительства очистных сооружений в городе Полоцке. Поэтому здесь очень весомый вклад, главное, чтобы все это было реализовано.

На БелАЗе, кстати, делают небольшие станции обезжелезивания. Одну поставили в Заславль в качестве эксперимента. В итоге потребление воды там увеличилось вдвое, потому что у людей просто отпала необходимость покупать воду в бутылях.

Эта станция полностью автоматическая, то есть, если есть связь, ты можешь ей управлять, ты можешь видеть. Она может работать от температуры – 35. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хорошо очищает, да?

Хорошо очищает. У нас уникальная система очистки. И если компании применяют всевозможные химические сорбенты так называемые, которые очищают воду… У нас здесь специальные пески. Александр Лукашенко: постоянно до четверти всех вопросов – это жилищно-коммунальное хозяйство Сегодня технику показали Президенту, среди прочей, которая помогает коммунальным службам в их работе. С небольшой экскурсии начинается разговор о развитии ЖКХ. Его Президент анонсировал на прошлой неделе, когда назначал нового министра. И вот Полоцк. Здесь и передвижные котельные, и автомобили для уборки городов, машины для сбора мусора.

Отдельно затронули тему сортировки и переработки отходов. В Беларуси все еще должным образом не налажен этот процесс. Мы пока не научились зарабатывать деньги в этой сфере. Президент привел пример Швейцарии, которая на отходах зарабатывает немалые суммы. Александр Лукашенко о переработке отходов: телепаемся, к 50 % подойти не можем. Придётся эту высоту брать штурмом

Совещание проводили в центре Полоцка. Президент даже немного прогулялся. Остался доволен увиденным и с земли, и с воздуха – добирался ведь на вертолете.

Разумеется, к приезду Президента готовились, наводили порядок. Но в этом ведь нет ничего плохого – напротив.

Александр Лукашенко:

Есть небольшое количество людей: все, что хорошо – плохо, что плохо – тоже плохо. Им не угодишь. Так вот я хочу сказать, что я, приехав сюда, увидев чистый и аккуратный город, с собой его не увезу.

А вот с чем без помощи специалистов не справиться, так это с капитальным ремонтом жилья. Чтобы решать этот вопрос оперативно, глава государства поручил дать больше полномочий представителям местной власти, тем же руководителям райисполкомов – им виднее.