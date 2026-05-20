Модные коллекции для особенных детей – рассказываем о благотворительном проекте «Цветные сны»

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ. Екатерина Безрукова – белорусский дизайнер. Она первой в стране заговорила о создании коллекции для людей с инвалидностью.

Екатерина Безрукова, белорусский дизайнер:

С 2017 года я занимаюсь разработкой и изготовлением одежды для инвалидов-колясочников. То есть это та тема, которую я начала популяризировать в Беларуси со взрослых моделей. Фестиваль «Цветные сны» – уникальный проект, где дети из интернатов могут проявить свои творческие способности. Для многих ребят это первый выход на большую сцену.

Екатерина Безрукова:

Основной его идеей является объединение детей в таком красивом празднике, где каждый проявляет себя, свои способности, свой уникальный талант. Дети приехали со всей Беларуси. Это самая большая, наверное, такая победа и радость привлечения внимания деток из разных учреждений. Это то, что их хочется в наибольшей степени проявлять. Детки с различными заболеваниями. Мы это понимаем. В то же время здесь все едины. За кулисами культурного форума целая жизнь. Подготовить шоу такого уровня – огромная работа и ответственность.