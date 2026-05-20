Модные коллекции для особенных детей – рассказываем о благотворительном проекте «Цветные сны»
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Екатерина Безрукова – белорусский дизайнер. Она первой в стране заговорила о создании коллекции для людей с инвалидностью.
Екатерина Безрукова, белорусский дизайнер:
С 2017 года я занимаюсь разработкой и изготовлением одежды для инвалидов-колясочников. То есть это та тема, которую я начала популяризировать в Беларуси со взрослых моделей.
Фестиваль «Цветные сны» – уникальный проект, где дети из интернатов могут проявить свои творческие способности. Для многих ребят это первый выход на большую сцену.
Екатерина Безрукова:
Основной его идеей является объединение детей в таком красивом празднике, где каждый проявляет себя, свои способности, свой уникальный талант. Дети приехали со всей Беларуси. Это самая большая, наверное, такая победа и радость привлечения внимания деток из разных учреждений. Это то, что их хочется в наибольшей степени проявлять. Детки с различными заболеваниями. Мы это понимаем. В то же время здесь все едины.
За кулисами культурного форума целая жизнь. Подготовить шоу такого уровня – огромная работа и ответственность.
Егор Подоляк, начальник Республиканского волонтерского центра:
За кулисами, в зале и за сценой помогают, в частности, участникам мероприятия создать единую команду. Это люди, которые приходят не просто на помощь на каком-то отдельном мероприятии. Это люди, которые помогают создать командную работу в сфере инклюзивного воспитания нашей молодежи и вообще поддержки всей инклюзии. Мы понимаем, что инклюзивное воспитание и образование сегодня в волонтерской среде имеет очень интересные аспекты. Поэтому в том числе в «Цветных снах» мы интегрировали обучающий модуль для волонтеров.
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