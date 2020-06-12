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Александр Лукашенко посетил Спасо-Евфросиниевский монастырь. Рассказываем, чем он необычен

12 июня 2020 19:08
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Новости Беларуси. Президент давно обещал навестить Спасо-Евфросиниевский монастырь. И вот момент наступил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко посетил Спасо-Евфросиниевский монастырь. Рассказываем, чем он необычен-1

Александр Лукашенко посетил Спасо-Евфросиниевский монастырь. Рассказываем, чем он необычен-3

История жизни преподобной – пример стойкости и веры в Господа на все времена. Не менее уникальна и история мощей святой: умерла она в Иерусалиме, какое-то время тело хранилось там, затем семь веков пребывало в Киево-Печерской лавре и только в 1910 году вернулось на родину.

Александр Лукашенко посетил Спасо-Евфросиниевский монастырь. Рассказываем, чем он необычен-6

Дмитрий Анисовец, корреспондент:
Последние 110 лет святая Евфросиния Полоцкая находится дома, в Крестовоздвиженском соборе, где продолжает исцелять и оберегать людей. Историй исцеления великое множество, к ней едут со всех концов света и почитают верующие разных конфессий.

Александр Лукашенко посетил Спасо-Евфросиниевский монастырь. Рассказываем, чем он необычен-9

Наша святая обитель открыта в 1990 году. Монастырь, слава Богу, вы видите, процветает. Здесь она госпожа, она хозяйка. Поверьте, она заботится о каждой из нас и о всех, кто сюда приходит и преклоняется к ее судьбоносным мощам.

Александр Лукашенко посетил Спасо-Евфросиниевский монастырь. Рассказываем, чем он необычен-12

Изюминкой монастыря является древняя Спасо-Преображенская церковь. Она XII века, и здесь 45 лет прожила преподобная. Оказалось, что уникальное здание было несколько больше по размеру.

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Александр Лукашенко посетил Спасо-Евфросиниевский монастырь. Рассказываем, чем он необычен-15

Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:
Храм имел северную и южную галереи, то есть он имел совершенно другую архитектуру, чем представляется нам сейчас. Это был архитектурный величественный комплекс, который был построен в византийском стиле, при строительстве которого были применены уникальные инженерные, архитектурные решения, ранее не известные в Древней Руси.

Александр Лукашенко посетил Спасо-Евфросиниевский монастырь. Рассказываем, чем он необычен-18

Александр Лукашенко посетил Спасо-Евфросиниевский монастырь. Рассказываем, чем он необычен-20

Раскопки вели студенты Полоцкого государственного университета. Сюда устраивается паломничество – все хотят прикоснуться к святыне.

Александр Лукашенко посетил Спасо-Евфросиниевский монастырь. Рассказываем, чем он необычен-23

Алексей Коц, старший преподаватель кафедры истории и туризма Полоцкого государственного университета:
Подобных памятников в Беларуси практически не сохранилось. Другие памятники в более разрушенном состоянии, нежели Спасский храм. Конечно, привлечение ребят (школьников, студентов) прикоснуться к таким древностям – это очень важно для образовательного процесса и в целом для жизненного опыта.

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Дмитрий Анисовец # Алексей Коц # Юрий Бондарь # Фотофакт

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