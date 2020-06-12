Александр Лукашенко посетил Спасо-Евфросиниевский монастырь. Рассказываем, чем он необычен

Новости Беларуси. Президент давно обещал навестить Спасо-Евфросиниевский монастырь. И вот момент наступил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

История жизни преподобной – пример стойкости и веры в Господа на все времена. Не менее уникальна и история мощей святой: умерла она в Иерусалиме, какое-то время тело хранилось там, затем семь веков пребывало в Киево-Печерской лавре и только в 1910 году вернулось на родину.

Дмитрий Анисовец, корреспондент:

Последние 110 лет святая Евфросиния Полоцкая находится дома, в Крестовоздвиженском соборе, где продолжает исцелять и оберегать людей. Историй исцеления великое множество, к ней едут со всех концов света и почитают верующие разных конфессий.

Наша святая обитель открыта в 1990 году. Монастырь, слава Богу, вы видите, процветает. Здесь она госпожа, она хозяйка. Поверьте, она заботится о каждой из нас и о всех, кто сюда приходит и преклоняется к ее судьбоносным мощам.

Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:

Храм имел северную и южную галереи, то есть он имел совершенно другую архитектуру, чем представляется нам сейчас. Это был архитектурный величественный комплекс, который был построен в византийском стиле, при строительстве которого были применены уникальные инженерные, архитектурные решения, ранее не известные в Древней Руси.

Раскопки вели студенты Полоцкого государственного университета. Сюда устраивается паломничество – все хотят прикоснуться к святыне.