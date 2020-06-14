Прямой эфир

Ещё лет 10 назад жители были довольны, когда дом посреди поля. Как в Беларуси меняются подходы в строительстве жилья?

14 июня 2020 17:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Важно, чтобы качество жилья, инфраструктуры были на уровне, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И вот здесь, судя по нашей следующей истории, взята новая высота – градостроительная. Новые акценты, расставленные несколько лет назад в планировании городских пространств, оказались верными. Как современные подходы градостроительной политики меняют нашу жизнь порой до неузнаваемости?

Репортаж Яны Шипко.

Островец – самый молодой белорусский город, само собой, растет согласно новым строительным подходам.

Ещё лет 10 назад жители были довольны, когда дом посреди поля. Как в Беларуси меняются подходы в строительстве жилья?-1

Инфраструктура не откладывается на потом, а продумывается и создается параллельно с жильем. Такая тенденция должна стать новой моделью застройки всех белорусских городов.

Ещё лет 10 назад жители были довольны, когда дом посреди поля. Как в Беларуси меняются подходы в строительстве жилья?-4

Артем Юшкевич, генеральный директор ОАО «Институт Белгоспроект»:
Еще лет 10 назад жители были довольны просто, когда дом, вон где строилась Каменная Горка, посреди поля. Главное, что своя квартира, свои четыре стены. Сейчас потребности у населения растут, качество жизни растет в Беларуси, население может себе позволить более комфортную среду. Застройщики вынуждены бороться за покупателя, мы покупаем уже не квартиру, мы покупаем жилые дома и прилегающую инфраструктуру.

Очень важно, когда нормы, по которым в дальнейшем будем работать и мы, «Белгоспроект», и другие проектные предприятия, и застройщики – они будут максимально лояльны для проектировщика и давать им возможность применять проектные решения, которые они смогут аргументированно доказать. С другой стороны будут ставить в какие-то четкие рамки, которые будут определять, что уровень проектирования, уровень архитектуры, технических решений должен быть высок.

Ещё лет 10 назад жители были довольны, когда дом посреди поля. Как в Беларуси меняются подходы в строительстве жилья?-7

Сейчас градостроительные параметры постоянно корректируются. Повлиять на процесс может каждый. На сайте Минстройархитектуры работает обратная связь, и все обращения учитываются. Главное – поспевать за трендами современной жизни.

Ещё лет 10 назад жители были довольны, когда дом посреди поля. Как в Беларуси меняются подходы в строительстве жилья?-10

Алексей Ананич, заместитель министра архитектуры и строительства Беларуси:
Стараемся учитывать текущие изменения по всем направлениям жизни нашего общества. В том числе электрозаправки, например, которые в последнее время стали актуальны. Мы в нормативах уже прописали требования, касающиеся того, чтобы размещать на территории жилзастройки велопарковки. Это новые подходы, связанные с вопросами выгула собак.

Читайте также:

«Вау был эффект». В чём особенность застройки Островца?

«Мы создаём стиль жизни». Урбанисты предрекают: скоро главным трендом станет 15-минутный город

Дворы без машин и свой огород. Рассказываем об инновационных жилых кварталах в Гродно

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Яна Шипко # Артём Юшкевич # Алексей Ананич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Владимир Кухарев: руководитель местного органа власти будет сам определять работы, которые являются важными
14 июня 2020 17:54

Владимир Кухарев: руководитель местного органа власти будет сам определять работы, которые являются важными

«Мы создаём стиль жизни». Урбанисты предрекают: скоро главным трендом станет 15-минутный город
14 июня 2020 17:45

«Мы создаём стиль жизни». Урбанисты предрекают: скоро главным трендом станет 15-минутный город

«Вау был эффект». В чём особенность застройки Островца?
14 июня 2020 17:42

«Вау был эффект». В чём особенность застройки Островца?