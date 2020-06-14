Ещё лет 10 назад жители были довольны, когда дом посреди поля. Как в Беларуси меняются подходы в строительстве жилья?

Новости Беларуси. Важно, чтобы качество жилья, инфраструктуры были на уровне, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И вот здесь, судя по нашей следующей истории, взята новая высота – градостроительная. Новые акценты, расставленные несколько лет назад в планировании городских пространств, оказались верными. Как современные подходы градостроительной политики меняют нашу жизнь порой до неузнаваемости?

Инфраструктура не откладывается на потом, а продумывается и создается параллельно с жильем. Такая тенденция должна стать новой моделью застройки всех белорусских городов.

Артем Юшкевич, генеральный директор ОАО «Институт Белгоспроект»:

Еще лет 10 назад жители были довольны просто, когда дом, вон где строилась Каменная Горка, посреди поля. Главное, что своя квартира, свои четыре стены. Сейчас потребности у населения растут, качество жизни растет в Беларуси, население может себе позволить более комфортную среду. Застройщики вынуждены бороться за покупателя, мы покупаем уже не квартиру, мы покупаем жилые дома и прилегающую инфраструктуру.

Очень важно, когда нормы, по которым в дальнейшем будем работать и мы, «Белгоспроект», и другие проектные предприятия, и застройщики – они будут максимально лояльны для проектировщика и давать им возможность применять проектные решения, которые они смогут аргументированно доказать. С другой стороны будут ставить в какие-то четкие рамки, которые будут определять, что уровень проектирования, уровень архитектуры, технических решений должен быть высок.