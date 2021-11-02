Виктор Саевич: Великий Октябрь свершился в стране, где предыдущие классы довели страну до полного развала

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор исторических наук и Виктор Саевич, магистр политических наук. Юлия Бешанова, СТВ:

Мы сегодня будем говорить на тему, которую обсуждают вот уже 104 года без малого совсем. Споры не утихают как между историками, так и между простыми обывателями. Только Беларусь среди стран постсоветского пространства и, наверное, единственная в мире сохранила вот такой формат. Для нас это праздник. Мы привыкли, что открываем какие-то социальные объекты. То есть мы сохранили, в частности, это историческая память какая-то, но празднование только у нас в стране сохранилось. Та же Россия отказалась от этого. Октябрьская революция – это величайшее событие в истории человечества. Ее роль мы еще не можем до конца осознать

Виктор Саевич, магистр политических наук:

Для меня Великий Октябрь – это величайшее событие не только XX века, я бы сказал вообще – это величайшее событие в истории человечества. Для меня Великая Октябрьская социалистическая революция однозначно со знаком «плюс», я здесь минусов не вижу вообще никаких. Потому что Великая Октябрьская революция совершила такой грандиозный скачок в развитии не только бывшей Российской империи, но и в истории человечества, что мы это еще не можем до конца осознать. Роль Великой Октябрьской социалистической революции полностью можно будет понимать только спустя много столетий – через 300, 400, 500 лет окончательно человечество по достоинству оценит. Еще прошло достаточно мало времени. Игорь Марзалюк: «Мы не выбросили советскую эпоху, которая уже закончилась». Подробнее здесь. Юлия Бешанова:

Но вместе с тем были же и черные страницы. Та же коллективизация – фактически сломали хребет крестьянству. Коллективизация – расхожий пропагандистский штамп антисоветских сил Виктор Саевич:

Я вам хочу сказать, что это расхожий пропагандистский штамп антисоветских сил. Коллективизация, индустриализация, культурная революция – это великие, также положительные события, которые ничего не сломали, наоборот, из отсталого индивидуального крестьянства создали могучие колхозы и совхозы. Благодаря той же коллективизации во время войны Красная армия была обеспечена полностью продовольствием.

Великий Октябрь свершился в стране, где предыдущие классы довели страну до полного развала Виктор Саевич:

Революции не нуждаются в оправдании. Революция – это то движение, то направление, которое сметает насквозь прогнившие, устаревшие общественные отношения. И Английская великая революция во главе с Кромвелем, и якобинцы, когда они устраивали террор, они устраивали террор не против безвинных людей, а против предательской, насквозь прогнившей аристократии, которая поддерживала интервентов, поддерживала всячески бунты, мятежи. Поэтому только благодаря террору Кромвеля в Англии и террору якобинцев во Франции удалось подавить вот эти реакционные слои, реакционные классы и идти вперед, дать дорогу новым отношениям, которые и Англию, и Францию подняли на невиданную высоту. Теперь что касается Великого Октября. Великий Октябрь свершился в стране, где предыдущие классы – и царский режим, и временное правительство – довели страну до полного развала. Читайте также: Директор Национального исторического музея Беларуси: главная наша проблема заключается в том, что мы историю изучаем разделами «На купюрах американских до сих пор рабовладельцы». Как в США относятся к истории страны? Почему 7 ноября в Беларуси открывают новые объекты? Объяснил ректор Академии управления

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

С этим я согласен полностью. Виктор Саевич:

Армия развалилась, все отношения развалились с начала XX века. Жуткая смертность, нигде в Европе не было такой детской смертности – каждый третий ребенок умирал до года. Правили Обломовы, которые даже не правили, а лежали не диване и поглощали материальные ресурсы. Страну довели до жуткой отсталости, что в Первую мировую войну даже снарядов, винтовок не хватало, когда в эту ненужную абсолютно Первую мировую войну втравил царский режим народ. Миллионы убитых. Какой был национальный жуткий гнет. Игорь Марзалюк:

Согласен полностью. «Что же за гнет такой для крестьян, когда их дети заняли все руководящие посты?» Виктор Саевич:

Образование. Извините, но 75 % безграмотных людей в Российской империи накануне Первой мировой войны, когда в Европе уже безграмотность была ликвидирована практически. В Средней Азии более 90 % населения было безграмотным. Национальный какой был жуткий гнет, об этом все знают и не стоит говорить. Детская беспризорность, половина детей вообще в школу не ходила. Неуважение к человеку труда. Вся литература, все прогрессивные писатели начала XX века писали про жуткие условия рабочих и крестьян, именно до революции крестьяне были жутко угнетены. Коллективизация дала крестьянству огромный рывок вперед. У крестьян не было вообще при царском режиме, даже тракторов не выпускали. Тут все колхозы оснастили тракторами, комбайнами, ликвидировали чересполосицу. Миллионы крестьянских детей пошли в высшие учебные заведения. Кто руководил страной в военные и послевоенные годы? Это дети крестьян. Что же за гнет такой для крестьян, когда их дети заняли все руководящие посты? И мы это знаем прекрасно. 1970-1980-е годы – выходцы из деревень. Вспомните Кебича нашего. Президент Александр Григорьевич – тоже выходец из сельской местности талантливый. Революция дала место талантам. Вместо гнилых Обломовых пришли такие талантливые руководители, как Мазуров, Машеров, Александр Григорьевич Лукашенко. И многие-многие другие. Таких были миллионы, сотни тысяч руководителей в стране. Поэтому никакой темной стороны в коллективизации, индустриализации нет напрочь. Не будь репрессий, то в 1941 году ситуация была бы намного хуже

Виктор Саевич:

Что касается репрессий. Часть уже партийной элиты, которая в 1930-е годы, после революции пришла к власти, много что делали в 1920-е годы, в начале 1930-х. Во второй половине 1930-х годов разложились, чувствовали себя новыми барами, новыми деятелями, которые уже думали: вот, мы немножко поживем. Эти люди становились тормозом для подготовки, страна была накануне войны. Огромное количество этих чинуш уже перерождалось. Да, попадались и невинные под каток репрессий, было такое. Но основная масса от невинных далека. Поэтому репрессии – это тоже одна из форм революционной борьбы. Не будь репрессий (все говорили – это пятая колонна во многом была), то в 1941 году ситуация была бы намного хуже. «Я убежденный сторонник революции не потому, что я верю или не верю, а потому что я вижу, какой колоссальный подъем» Виктор Саевич:

Я хочу сказать так, что если люди какой-то веры, они никогда не перейдут. Сейчас огромное количество политологов, публицистов, ученых, скажем, в Российской Федерации, которые в 1990-х – начале 2000-х годов придерживались либеральных взглядов, под воздействием научных фактов, под воздействием глубокого изучения ситуации, такие как Семин, Вассерман и многие интеллектуалы, они все встали на четкие сталинские, марксистские, ленинские позиции. Допустим, я убежденный сторонник революции не потому, что я верю или не верю, а потому что я вижу, какой колоссальный подъем. Ну, если автомобиль лучше, чем телега, то социалистический строй лучше, чем буржуазный строй. А буржуазный лучше, чем феодальный. По-моему, это аксиома. Поэтому что я хочу сказать по поводу в целом вот этого советского революционного периода? Это было первое государство рабочих и крестьян, когда впервые без эксплуататоров построили величайшую сверхдержаву, первые полетели в космос, подняли знамя борьбы угнетенного человечества во всем мире. Благодаря Октябрьской революции сейчас процветают Китай, Вьетнам и многие другие страны социалистической ориентации. «Благодаря Октябрьской революции вы выстояли в 2020 году»