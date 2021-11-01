«Погиб за идею, за страну, хотя был репрессирован». Олег Гайдукевич рассказал историю своего прадеда

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Приведу пример моей семьи. Мне, например, очень понятно отношение мое. У меня был прадед, кузнец. Его репрессировали за то, что у него было две коровы, а не одна. И спасла его моя прабабушка, которая пришла в Минск к Крупской Надежде, которая приехала в Минск – это все исторически доказано. И она уговорила, его не расстреляли и вернули. Мой прадед взял автомат, вместе с шестью детьми, в том числе и мой дед, и пошел на фронт. Воевать искренне. Погиб за идею, за страну. Хотя был репрессирован. Мой дед был партизаном, боролся до 1949 года с бандеровцами. Отношение к истории – мы должны гордиться ею, любой своей историей. Признавая ошибки, обсуждая. Пусть историки спорят. Пусть соберутся историки и обсуждают: было так, было не так. А народ свой мы должны учить одному – гордиться.

Вадим Гигин, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

Проблема 7 ноября политизированная, история политизируется. Но она и наполняется новыми смыслами. 7 ноября… Что бы мы ни говорили, историю прежде всего нужно знать. Знать об ошибках и преступлениях и об этом открыто говорить. В чем был недостаток советского времени? Какие-то ошибки, недочеты старались не упоминать, каким-то образом ретушировали. Даже в 1956 году сказали о культе личности, засекретили и доклад не публиковали до перестройки фактически. Почему это вызвало потом такое отторжение общества? Именно поэтому. Потому что не знали, не говорили. Но нужно помнить и о смыслах. 7 ноября нельзя воспринимать без парада на Красной площади в 1941 году, которому сейчас исполняется 80 лет. Это был коренной перелом. В Москве накануне была паника. И даже те люди, которые не любили советскую власть, сейчас опубликованы документы, записали: мощнейший ход, который сравним с крупной победой на фронте.

Нельзя 7 ноября воспринимать без упоминания того, что праздновать его в оккупированных Витебске, Минске, Могилеве с 1941-го, по крайней мере по 1943 год было опасно для жизни. Это был один из символов того, что сопротивление продолжается. И, кстати, именно Коммунистическая партия и комсомол создали структуру для этого подпольного сопротивления, которое в итоге привело к победе. Без этого нет нашей истории, и этим как раз мы гордимся.