«На купюрах американских до сих пор рабовладельцы». Как в США относятся к истории страны?

Новости Беларуси. Праздник 7 ноября. Как к нему относятся спустя более чем век и в чем неоднозначность октябрьского витка истории? Трактование и современное прочтение даты. Все это обсуждают гости ток-шоу «По существу».

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Переосмысление праздника в нашей стране произошло. Мы же не живем прошлым, что у нас 7 ноября цветы только коммунисты возлагают, вся страна не этим занимается. В этот день у нас традиция уже образовалась: Президент открывает новые объекты – поликлиники, школы. Мы 7 ноября наполнили новым смыслом. С одной стороны, для меня это сохранение истории. Все великие страны мира гордятся своей историей. Где вы слышали, чтобы США критиковали собственные ошибки, которые были у них?

Вадим Гигин, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

Они сейчас памятники сносят основателям Соединенных Штатов.