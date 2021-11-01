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«На купюрах американских до сих пор рабовладельцы». Как в США относятся к истории страны?

01 ноября 2021 20:00
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Новости Беларуси. Праздник 7 ноября. Как к нему относятся спустя более чем век и в чем неоднозначность октябрьского витка истории? Трактование и современное прочтение даты. Все это обсуждают гости ток-шоу «По существу».

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Переосмысление праздника в нашей стране произошло. Мы же не живем прошлым, что у нас 7 ноября цветы только коммунисты возлагают, вся страна не этим занимается. В этот день у нас традиция уже образовалась: Президент открывает новые объекты – поликлиники, школы. Мы 7 ноября наполнили новым смыслом. С одной стороны, для меня это сохранение истории. Все великие страны мира гордятся своей историей. Где вы слышали, чтобы США критиковали собственные ошибки, которые были у них?

Вадим Гигин, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:
Они сейчас памятники сносят основателям Соединенных Штатов.

«На купюрах американских до сих пор рабовладельцы». Как в США относятся к истории страны?-1

Олег Гайдукевич:
Да. Это начало их конца.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
На купюрах американских до сих пор рабовладельцы.

Вадим Гигин:
Пока еще.

Олег Гайдукевич:
Вот это как раз таки первый признак конца государства – как только оно начинает воевать с собственной историей, не вперед смотреть, а назад. Мы в 1990-е этим увлеклись, мы только и смотрели назад.

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# История # общество # Олег Гайдукевич # Вадим Гигин # Кирилл Казаков # Александр Лукашенко # Фотофакт

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