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Выставка нарядов середины XX века открылась в Музее истории и культуры Новополоцка

12 мая 2026 07:13
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В Музее истории и культуры Новополоцка представлена уникальная экспозиция «Мода Победы», приуроченная к Году белорусской женщины и Дню Победы. Выставка приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу советской моды середины прошлого века через наряды, аксессуары и ароматы, которые хранят память о целой эпохе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставка нарядов середины XX века открылась в Музее истории и культуры Новополоцка-2

Посетители увидят платья 1940-х годов: их детали перекликаются с итальянскими трендами 30-х. О моде пятидесятых расскажут экспонаты из фонда Полоцкого историко-культурного музея-заповедника: среди них – традиционное свадебное платье и сельские модели, а также городские наряды с узнаваемой юбкой-татьянкой. Дополняют картину изысканные шляпки, винтажная обувь и сумки, старинные духи и броши.

Выставка нарядов середины XX века открылась в Музее истории и культуры Новополоцка-4

Владимир Беляев, директор Музея истории и культуры Новополоцка
Здесь вы можете увидеть на нашей выставке, как женщины снова хотели стать красивыми после лихолетия военных лет. Конечно, это было тяжелое время, но, тем не менее, женщины всегда остаются женщиной. И тем более нам отрадно эту выставку открывать в этом году, потому что как раз в преддверии и Дня Победы, и Года белорусской женщины.

Каждый предмет не просто демонстрирует стиль того времени, но и помогает прочувствовать ритм жизни людей, строивших мирное будущее после войны. Выставка продлится до 7 июня, чтобы как можно больше гостей смогли прикоснуться к истории через призму моды и увидеть, как одежда отражает дух эпохи.

# Музеи Беларуси

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