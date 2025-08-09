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Новости по тегу #Иосиф Сталин

Азарёнок: никто не говорит о прекращении помощи Украине – униженная Европа оплатит весь кровавый банкет!
09 августа 2025 17:42

Азарёнок: никто не говорит о прекращении помощи Украине – униженная Европа оплатит весь кровавый банкет!

Эту награду ненавидели нацисты! Как создавали самый уникальный орден Второй мировой?
19 марта 2025 18:35

Эту награду ненавидели нацисты! Как создавали самый уникальный орден Второй мировой?

Азарёнок: что такое Сталин? Это воля. Могучая, непреклонная, державная, непреодолимая, бесконечная воля
21 декабря 2024 17:30

Азарёнок: что такое Сталин? Это воля. Могучая, непреклонная, державная, непреодолимая, бесконечная воля

Муковозчик о теракте в Мачулищах: диверсантом управляли из СБУ через беглых за границей
09 марта 2023 17:45

Муковозчик о теракте в Мачулищах: диверсантом управляли из СБУ через беглых за границей

Ирина Дрига: ничего не нанесло большего вреда белорусскому языку, чем попытка превращения его в политическое оружие
20 февраля 2023 19:41

Ирина Дрига: ничего не нанесло большего вреда белорусскому языку, чем попытка превращения его в политическое оружие

Азарёнок: «Шаг навстречу тем, кто хочет вернуться – это сталинский шаг. Это мощнейшая воля Лукашенко»
25 января 2023 17:01

Азарёнок: «Шаг навстречу тем, кто хочет вернуться – это сталинский шаг. Это мощнейшая воля Лукашенко»

Азарёнок: «Враг десятилетиями работал на дискриминацию армии»
15 января 2023 17:05

Азарёнок: «Враг десятилетиями работал на дискриминацию армии»

«Должна быть и такая». Григорий Азарёнок заявил, что признаёт Ольгу Бузову и её творчество
01 декабря 2022 18:54

«Должна быть и такая». Григорий Азарёнок заявил, что признаёт Ольгу Бузову и её творчество

28 ноября – Всемирный день сострадания. Чем ещё известна эта дата в истории?
28 ноября 2022 07:00

28 ноября – Всемирный день сострадания. Чем ещё известна эта дата в истории?

Азарёнок: Тадеуш не смог, Кастусь не смог, БНР не смогла, Зенон не смог, Светка не смогла, и вы не сможете
30 октября 2022 16:38

Азарёнок: Тадеуш не смог, Кастусь не смог, БНР не смогла, Зенон не смог, Светка не смогла, и вы не сможете

Азарёнок: «Не для того наши предки тысячу лет побеждали, чтобы мы сейчас всё это прогадили»
12 октября 2022 16:53

Азарёнок: «Не для того наши предки тысячу лет побеждали, чтобы мы сейчас всё это прогадили»

Лазуткин: Путин формировался как руководитель в условиях чеченской войны, он умеет заканчивать самые безнадёжные конфликты
11 октября 2022 14:55

Лазуткин: Путин формировался как руководитель в условиях чеченской войны, он умеет заканчивать самые безнадёжные конфликты