«Замаячила надежда. Вышло интервью Александра Лукашенко журналу Time. Батька подробно, четко, искренне изложил американской публике, а это издание внимательнейшим образом читает именно элита Запада, что нужно сделать сейчас для достижения целей мира».
Во время одного из заседаний в Кремле Сталин высказал пожелание создать новые награды, которые в полной мере будут отражать дух грядущей Победы над Германией. Для разработки проекта ордена были приглашены лучшие художники-медальеры.
«А когда сюда приперлась вся мировая тьма. Тьма, которая ломала земную ось. Тьма, которую несла Европа на черных знаменах. Кто встал на ее пути? Кто не рухнул, кого она не надломила?»
07 октября 2026 19:34
07 октября 2026 19:19
07 октября 2026 19:07
07 октября 2026 19:07
07 октября 2026 18:46
07 октября 2026 18:35
07 октября 2026 18:24
07 октября 2026 18:18