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МЧС определено органом госуправления в области обращения с радиоактивными отходами

02 ноября 2021 18:47
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Новости Беларуси. МЧС определено органом государственного управления в области обращения с радиоактивными отходами. Это предусмотрено указом Президента, который 2 ноября подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

МЧС определено органом госуправления в области обращения с радиоактивными отходами-1

Использование мирного атома требует четкое распределение обязанностей. Со строительством БелАЭС продумывается каждый шаг, регламентирующий постулаты безопасности. Саму стратегию обращения с отходами будет разрабатывать Департамент по ядерной и радиационной безопасности МЧС. Это также определено документом.  

# МЧС Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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