МЧС определено органом госуправления в области обращения с радиоактивными отходами

Новости Беларуси. МЧС определено органом государственного управления в области обращения с радиоактивными отходами. Это предусмотрено указом Президента, который 2 ноября подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. МЧС определено органом государственного управления в области обращения с радиоактивными отходами. Это предусмотрено указом Президента, который 2 ноября подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Использование мирного атома требует четкое распределение обязанностей. Со строительством БелАЭС продумывается каждый шаг, регламентирующий постулаты безопасности. Саму стратегию обращения с отходами будет разрабатывать Департамент по ядерной и радиационной безопасности МЧС. Это также определено документом.