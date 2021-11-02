«Чем революция отличается от бунта, мятежа и всего остального?» Анонс программы «Постскриптум»

Новости Беларуси. Мы находимся на пороге еще одной знаковой даты. Благодаря Октябрьской революции появилась независимая Беларусь. Такое мнение высказали эксперты в ток-шоу «Постскриптум», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Революция, произошедшая в 1917 году, без преувеличения оказала судьбоносное влияние на ход дальнейшей истории человечества. Этот тезис оспаривать невозможно, несмотря на то, что влияние оказалось как положительным, так и отрицательным. Кто и почему сегодня за красных?

Какая роль Октябрьской революции в истории становления независимой Беларуси? И как теперь, через более чем вековую призму, воспринимать те события?

Виктор Саевич, магистр политических наук: Для меня Великий Октябрь – это величайшее событие не только XX века, я бы сказал вообще – это величайшее событие в истории человечества. Для меня Великая Октябрьская социалистическая революция однозначно со знаком «плюс», я здесь минусов не вижу вообще никаких. Потому что Великая Октябрьская революция совершила такой грандиозный скачок в развитии не только бывшей Российской империи, но и в истории человечества, что мы это еще не можем до конца осознать. Роль Великой Октябрьской социалистической революции полностью можно будет понимать только спустя много столетий – через 300, 400, 500 лет окончательно человечество по достоинству оценит.

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Какое место занимает в истории XX века Великая Октябрьская социалистическая революция (а я себе позволю именно это определение и никакое другое – не русская, как сейчас стало модно в России, а именно Великая Октябрьская социалистическая революция), то я считаю, что это одно из самых важных и глобальных событий XX столетия.

Вы можете это любить или не любить. Вот я против революции в принципе, потому что любая революция – это слом морали, это всегда выход за периметр дозволенного, это всегда противоправные действия. Всегда. Другое дело, что мы должны понимать, чем революция отличается от бунта, мятежа и всего остального.