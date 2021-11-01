Директор Национального исторического музея Беларуси: главная наша проблема в том, что мы историю изучаем разделами

Новости Беларуси. Праздник 7 ноября. Как к нему относятся спустя более чем век и в чем неоднозначность октябрьского витка истории? Трактование и современное прочтение даты. Все это обсуждают гости ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Есть у нас некая компиляция средневековой истории – Сапега, ВКЛ, Радзивиллы, и в то же время и ленинская история, Октябрьская революция, Великая Отечественная война. Все это может у нас уживаться?

Александр Храмой, директор Национального исторического музея Беларуси:

Наверное, главная наша проблема заключается в том, что мы историю изучаем какими-то разделами, которые между собой взаимно не связаны. Получается так, что один и тот же народ жил в каких-то разных цивилизациях. Кирилл Казаков:

До 1917 года один народ, после 1917-го – другой. Александр Храмой:

Совершенно верно. Даже изучая XX век, мы очень много внимания уделили изучению истории Великой Отечественной войны. Это совершенно правильно. Недостаточно, но много. В то же время были столетние юбилеи начала и окончания Первой мировой войны, вроде тоже изучали. Но идеологически мы всегда боимся дойти до какого-то логического конца. Потому что Первая мировая война началась, все понятно. Дальше, после 7 ноября 1917 года, мы очень быстро начинаем сворачиваться. Произошел Брестский мир – и дальше не хотим говорить об остальных последствиях. Остается незамеченным вопрос образования БССР в том числе. Мало кто знает, что это не БССР была, а ССРБ и Литовско-Белорусская Советская Социалистическая Республика. Кирилл Казаков:

И что первой столицей был город Смоленск. Александр Храмой:

Мы боимся задеть наших соседей, чтобы кто-нибудь не возмутился. В итоге, работая в музее, могу сказать, что очень много посетителей приходят на выставки, посвященные этим событиям (я лично курировал в свое время выставки, посвященные Первой мировой войне). В 2021 году сделали выставку, посвященную юбилею первого полета человека в космос. Люди подходят и спрашивают: как разобраться, чтобы для себя было понятно? Я понимаю, что мы сами недостаточно перед собой честны. Мы не ставим перед собой задачу именно показать людям всю нашу историю. И с этим мы тоже в музее пытаемся сражаться, разрабатываем более целостные концепции. У нас есть музей I съезда РСДРП. Я поставил четкую задачу, чтобы мы подошли к столетию музея I съезда РСДРП, которое уже не за горами (14 марта 2023 года будет столетие, как открылся этот музей). По большому счету это музей, который показывает всю нашу белорусскую государственность. Начиная с 1923 года, все деятели политические, культурные, которые приезжали в Минск, были обязаны посетить этот музей.

Кирилл Казаков:

Все были в этом музее. Александр Храмой:

Но мы этого не знаем. Мы сейчас начинаем в архиве искать документы, чтобы выяснить для себя, кто бывал в этом музее, потому что история очень интересная. Мы все всегда подходим: 7 ноября, ура, цветы, но мы никогда толком не пытались для себя разобраться. Кирилл Казаков:

Не хотелось бы, чтобы превратилось в то, как, например, послы приехали в Куропаты, не понимая, что они делают, почему возлагают цветы, и кто эти люди, которые здесь похоронены.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат исторических наук:

Конечно, поэтому надо к своей истории подходить объективно. Я бы не совсем согласился с тем, что мы не стремимся концептуально посмотреть на свою историю. У нас разработана концепция истории белорусской государственности. Кирилл Казаков:

Она отличается от истории Беларуси? Вячеслав Данилович:

Самым прямым образом. Что, белорусы появились откуда ни возьмись в 1917 году? Нет, предки наши тысячелетиями жили на этой земле. Да, они не назывались когда-то там белорусами, но они присутствовали на этой земле, жили, выстаивали в многочисленных войнах и военных конфликтах, участвовали в тех государствах, которые существовали на нашей земле, в управлении ими, в обеспечении их. Вот этот потенциал государственности мы сегодня рассматриваем, прежде всего как внутренний потенциал нашего народа. Без народа государства не может быть никакого. Если народ не готов иметь свое государство, оно долго не просуществует. То, что мы независимая Республика Беларусь, развиваемся достаточно успешно в этом сложнейшем современном мире, говорит о том, что потенциал государственности у нашего народа очень большой. И он не одномоментно сформировался.