Почему 7 ноября в Беларуси открывают новые объекты? Объяснил ректор Академии управления

Новости Беларуси. Праздник 7 ноября. Как к нему относятся спустя более чем век и в чем неоднозначность октябрьского витка истории? Трактование и современное прочтение даты. Все это обсуждают гости ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
История современного 7 ноября каким образом наполнена смыслом? Почему открытие некой инфраструктуры является сейчас репером того, что сейчас у нас празднуется? Наши предки делали новую страну, сейчас мы ее обновляем?
Александр Храмой, директор Национального исторического музея Беларуси:
У нас в стране существуют определенные ключевые даты, которые для нас всех являются основоположными, поэтому и отношение такое к этим датам.
Алена Сырова, СТВ:
Почему не так часто открывают какие-то крупные объекты к 3 июля или 9 Мая? Постоянно к 7 ноября.
Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат исторических наук:
Идея-то какая? Большевики приходили к власти, идея социальной справедливости была основополагающей, по факту пытались построить общество социальной справедливости, во многом это удалось, при всех недостатках. И здесь мы берем из своего прошлого как раз позитивную составляющую, которая связана с советским строем. И сейчас на нашем новом уровне эти социальные объекты, которые вводятся, логично, на мой взгляд, кладутся на 7 ноября, на праздник, который связан именно с попыткой создания общества социальной справедливости. И то, что популярность этой коммунистической идеи неизбежно будет присутствовать в обществе в той или иной форме, связана именно с этим, потому что социальная справедливость – кто против нее будет выступать? Возможно, те, которые хотят обогатиться, получить какие-то несметные богатства любой ценой.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Вы правы в чем, самое удивительное, как перемешались в мире идеологии, как стало все это дико. Например, в Европе левые – это уже не левые, это уже непонятно кто. А как раз таки многие правые партии, правоцентристские уже давно взяли идеологию справедливости себе на вооружение и активно ее используют. Поэтому дело даже не в том, какая там идея впитывается коммунистическая 7 ноября. Для многих эта идея неприемлема. Это дело каждого. У нас плюрализм, у нас демократия. Вопрос в том, что 7 ноября для меня история – это раз, и второе, мне нравится, что Президент внес в этот праздник новый смысл. Он постоянно говорит: давайте в этот день что-то открывать, давайте в этот день показывать что-то хорошее, давайте в этот день людям что-то дадим. Вот оно, наполнение нашей истории какими-то конкретными смыслами. А как кому относиться к этой идее, это уже личное дело каждого. Главное, чтобы это соответствовало государственной идеологии. Поэтому все партии и политики могут спорить между собой, но есть сакральные ценности белорусские. Выступил против них – вон из политики. И так в Европе. Ни один европейский политик, если он выступит против европейских ценностей, в политике европейской больше не будет никогда. Даже своеобразная партия «Альтернатива для Германии», которая выступала за ценности семьи…
Вадим Гигин, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:
Так это ваши друзья.
Олег Гайдукевич:
У меня друзей нет, я общаюсь с теми, кто поддерживает Беларусь в том или ином вопросе.
Вадим Гигин:
А Алексей Сокол?
Олег Гайдукевич:
Алексей Сокол – белорус, он друг. В Европе все, с кем я общаюсь, только в своих интересах и интересах страны. Нет интересов – до свидания. Даже там они были вынуждены поддерживать ЛГБТ. Почему? Потому что выступишь против – до свидания.
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