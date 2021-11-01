Почему 7 ноября в Беларуси открывают новые объекты? Объяснил ректор Академии управления

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат исторических наук:

Идея-то какая? Большевики приходили к власти, идея социальной справедливости была основополагающей, по факту пытались построить общество социальной справедливости, во многом это удалось, при всех недостатках. И здесь мы берем из своего прошлого как раз позитивную составляющую, которая связана с советским строем. И сейчас на нашем новом уровне эти социальные объекты, которые вводятся, логично, на мой взгляд, кладутся на 7 ноября, на праздник, который связан именно с попыткой создания общества социальной справедливости. И то, что популярность этой коммунистической идеи неизбежно будет присутствовать в обществе в той или иной форме, связана именно с этим, потому что социальная справедливость – кто против нее будет выступать? Возможно, те, которые хотят обогатиться, получить какие-то несметные богатства любой ценой.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Вы правы в чем, самое удивительное, как перемешались в мире идеологии, как стало все это дико. Например, в Европе левые – это уже не левые, это уже непонятно кто. А как раз таки многие правые партии, правоцентристские уже давно взяли идеологию справедливости себе на вооружение и активно ее используют. Поэтому дело даже не в том, какая там идея впитывается коммунистическая 7 ноября. Для многих эта идея неприемлема. Это дело каждого. У нас плюрализм, у нас демократия. Вопрос в том, что 7 ноября для меня история – это раз, и второе, мне нравится, что Президент внес в этот праздник новый смысл. Он постоянно говорит: давайте в этот день что-то открывать, давайте в этот день показывать что-то хорошее, давайте в этот день людям что-то дадим. Вот оно, наполнение нашей истории какими-то конкретными смыслами. А как кому относиться к этой идее, это уже личное дело каждого. Главное, чтобы это соответствовало государственной идеологии. Поэтому все партии и политики могут спорить между собой, но есть сакральные ценности белорусские. Выступил против них – вон из политики. И так в Европе. Ни один европейский политик, если он выступит против европейских ценностей, в политике европейской больше не будет никогда. Даже своеобразная партия «Альтернатива для Германии», которая выступала за ценности семьи…

Вадим Гигин, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

Так это ваши друзья.