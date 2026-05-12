Уход за лежачими больными – что надо знать? Поговорили с врачом общей практики

Сергей Сенецкий, врач общей практики, заведующий отделением 41-й городской поликлиники г. Минска:

Когда человек в один день стал лежачим, это, во-первых, психологическая травма. Почему? Потому что ты вчера с ним сидел, завтракал, общался о насущных вопросах, а в один момент человек лежит. Соответственно, у человека, который видит это, родственник, который должен понимать, что с ним делать, у этих людей начинается много вопросов. Как ухаживать? Как менять постельное? Как переворачивать человека? Как его кормить правильно? Эти вопросы возникают у многих, и даже не все могут рассказать, что делать. Потому что мы должны учитывать индивидуальные особенности человека, привычку, массу тела, хронические заболевания. И, соответственно, из этого мы можем как врачи предложить и рассказать вообще, какие дальнейшие действия с этим пациентом. Покормить, переместить человека по плоскости, даже в пределах кровати, это кажется, что очень легко, но это нелегко.



Были ситуации, когда человек, в хосписе я помогал во время ординатуры, был человек такой большой, килограмм 100, и приехал сын и его трое друзей, даже его переместить на 20 сантиметров было тяжело. В один момент медсестра или санитарка принесла скользящий рукав. Мы его положили, и я потянул, думаю, легче стало. Почему бы не улучшить это все? Там были определенные недостатки, ткань не такая скользящая, и не было ручек, человек большой, ткань уже под ним растягивалась, терялось свойство ткани.



И в определенный момент я начал изучать эту тему. Написано было мной и соавторами на базе Белорусского государственного медицинского университета методические рекомендации, как ухаживать за нетранспортабельными, и больше профиль идет на профилактику пролежней.

Подробности в видео.