Круглосуточное дежурство лесхозов организовано на границе с Украиной из-за угрозы пожаров

На границе с Украиной организовано круглосуточное дежурство лесхозов из-за угрозы пожаров. Огонь может перекинуться на белорусские земли. Наиболее сложная обстановка сложилась в Милошевичском лесхозе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минувшей ночью на приграничных участках дежурили более 80 человек и около 30 единиц спецтехники. Помощь лесникам оказывают расчеты МЧС. На дежурство направлены пожарные машины и личный состав. В Минлесхозе подчеркнули, что ситуация находится под постоянным контролем: оперативные группы готовы ликвидировать возгорания в случае их перехода через границу.