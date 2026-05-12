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Круглосуточное дежурство лесхозов организовано на границе с Украиной из-за угрозы пожаров

12 мая 2026 07:51
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На границе с Украиной организовано круглосуточное дежурство лесхозов из-за угрозы пожаров. Огонь может перекинуться на белорусские земли. Наиболее сложная обстановка сложилась в Милошевичском лесхозе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Круглосуточное дежурство лесхозов организовано на границе с Украиной из-за угрозы пожаров-2

Минувшей ночью на приграничных участках дежурили более 80 человек и около 30 единиц спецтехники. Помощь лесникам оказывают расчеты МЧС. На дежурство направлены пожарные машины и личный состав. В Минлесхозе подчеркнули, что ситуация находится под постоянным контролем: оперативные группы готовы ликвидировать возгорания в случае их перехода через границу.

# Пожары

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