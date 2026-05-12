Прямой эфир

Чемпионат по тактической стрельбе к 110‑летию милиции Беларуси завершился в Минске

12 мая 2026 06:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Минске завершился чемпионат по практической (тактической) стрельбе, посвященный 110-летию белорусской милиции. Два соревновательных дня и три сложных упражнения, где решали скорость, точность и умение работать в движении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чемпионат по тактической стрельбе к 110‑летию милиции Беларуси завершился в Минске-2

Стрелки постоянно меняли позиции, поражали статичные и движущиеся мишени — все на высокой интенсивности. На огневые рубежи вышли 13 команд. Каждый участник показал максимальную концентрацию, выносливость и спортивный азарт.

Чемпионат по тактической стрельбе к 110‑летию милиции Беларуси завершился в Минске-4

Итоги подвел заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома полковник милиции Николай Лужинский, он же вручил награды. В командном зачете бронза у Фрунзенского РУВД, серебро у ОМОНа, кубок победителя получил аппарат главного управления внутренних дел.

# Стрельба # Милиция Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске продолжается профилактическое мероприятие ГАИ по контролю за общественным транспортом
12 мая 2026 06:47

В Минске продолжается профилактическое мероприятие ГАИ по контролю за общественным транспортом

В Академии управления при Президенте прошел День Красного Креста
12 мая 2026 06:27

В Академии управления при Президенте прошел День Красного Креста

Воспитательно-патриотическое мероприятие «Письмо о Беларуси» прошло в дошкольном центре №58
12 мая 2026 06:18

Воспитательно-патриотическое мероприятие «Письмо о Беларуси» прошло в дошкольном центре №58