Чемпионат по тактической стрельбе к 110‑летию милиции Беларуси завершился в Минске

В Минске завершился чемпионат по практической (тактической) стрельбе, посвященный 110-летию белорусской милиции. Два соревновательных дня и три сложных упражнения, где решали скорость, точность и умение работать в движении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стрелки постоянно меняли позиции, поражали статичные и движущиеся мишени — все на высокой интенсивности. На огневые рубежи вышли 13 команд. Каждый участник показал максимальную концентрацию, выносливость и спортивный азарт.