Вадим Гигин: самая главная причина поражения цветной революции 2020-го – это отсутствие широкой социальной базы

Новости Беларуси. Праздник 7 ноября. Как к нему относятся спустя более чем век и в чем неоднозначность октябрьского витка истории? Трактование и современное прочтение даты. Все это обсуждают гости ток-шоу « По существу ».

Вадим Гигин, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

Важно сказать, чем революция подлинная, такого масштаба, как английская буржуазная, французская, как сейчас в России говорят, русская революция или Октябрьская революция отличается от цветной революции. Цветная – это типа революция, это не настоящая. Она не обладает широкой социальной базой. Они проиграли в 2020 году почему? Сегодня, 1 ноября, у них должна была начаться забастовка. Где она? Где?

Самая главная причина поражения цветной революции 2020 года в Беларуси – это отсутствие широкой социальной базы.

Узкая прослойка, то есть некое восстание части городского среднего класса, и все. А вот эти революционные процессы, которые мы наблюдали в начале XX века, они потому, кстати говоря, и кровавые, и сложные, и противоречивые, что в них оказались вовлечены самые широкие массы разных национальностей в разных регионах.

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