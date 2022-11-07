Представитель партии Италии в Минске: «7 ноября – праздник для всех, кто заинтересован в солидарности трудового народа»

Новости Беларуси. Во всех регионах Беларуси по случаю годовщины Великого Октября проходят торжественные митинги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многолюдно сегодня, 7 ноября, было у памятника Ленину в Минске. Здесь состоялась церемония возложения цветов с участием представителей Коммунистической партии, общественных объединений, дипкорпуса. В числе собравшихся также парламентарии и руководство города. Кроме того, вспомнить о событиях, которые повлияли на ход мировой истории, в Минск также приехали представители некоторых зарубежных партий.

Игор Камилли, национальный секретарь партии «Социалистическая Родина» (Италия):

Мы здесь, потому что 7 ноября – это праздник для всех, кто заинтересован в солидарности трудового народа, отстаивать права трудового народа. Мы здесь, чтобы напомнить важность текущего момента для того, чтобы отстоять эти права в условиях современной истории.