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Представитель партии Италии в Минске: «7 ноября – праздник для всех, кто заинтересован в солидарности трудового народа»

07 ноября 2022 10:30
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Новости Беларуси. Во всех регионах Беларуси по случаю годовщины Великого Октября проходят торжественные митинги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представитель партии Италии в Минске: «7 ноября – праздник для всех, кто заинтересован в солидарности трудового народа»-1

Представитель партии Италии в Минске: «7 ноября – праздник для всех, кто заинтересован в солидарности трудового народа»-3

Многолюдно сегодня, 7 ноября, было у памятника Ленину в Минске. Здесь состоялась церемония возложения цветов с участием представителей Коммунистической партии, общественных объединений, дипкорпуса. В числе собравшихся также парламентарии и руководство города. Кроме того, вспомнить о событиях, которые повлияли на ход мировой истории, в Минск также приехали представители некоторых зарубежных партий.

Представитель партии Италии в Минске: «7 ноября – праздник для всех, кто заинтересован в солидарности трудового народа»-6

Представитель партии Италии в Минске: «7 ноября – праздник для всех, кто заинтересован в солидарности трудового народа»-8

Игор Камилли, национальный секретарь партии «Социалистическая Родина» (Италия):
Мы здесь, потому что 7 ноября – это праздник для всех, кто заинтересован в солидарности трудового народа, отстаивать права трудового народа. Мы здесь, чтобы напомнить важность текущего момента для того, чтобы отстоять эти права в условиях современной истории.

Представитель партии Италии в Минске: «7 ноября – праздник для всех, кто заинтересован в солидарности трудового народа»-11

Торжества со временем хоть и утратили былой масштаб, однако идеи Великого Октября и сейчас находят свое отражение в современной белорусской модели развития.

# Праздничные даты # общество # Игор Камилли # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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