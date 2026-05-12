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Учебные сборы резервистов Лепеля и Чашников начались в Витебской области

12 мая 2026 07:38
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В Витебской области начались учебные сборы территориальных войск: резервисты Лепеля и Чашников прибыли на полигоны. Главная цель – формирование территориальной обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учебные сборы резервистов Лепеля и Чашников начались в Витебской области-2

Программа подготовки включает восстановление навыков командного состава в управлении подразделениями и обучение военнообязанных тактике территориальной обороны. Особое внимание уделят слаживанию: участники сборов отработают совместные действия с сотрудниками милиции и добровольцами народного ополчения. 

# Белорусская армия

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