Учебные сборы резервистов Лепеля и Чашников начались в Витебской области

Доходы от иностранного охотничьего туризма в Беларуси превысили 17 млн рублей

По итогам 2025 года доходы от иностранного охотничьего туризма превысили 17 миллионов рублей, что на 47% больше показателей предыдущего года. Развитие всей отрасли обеспечивается преимущественно за счет притока зарубежных инвестиций.