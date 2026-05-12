Учебные сборы резервистов Лепеля и Чашников начались в Витебской области

В Витебской области начались учебные сборы территориальных войск: резервисты Лепеля и Чашников прибыли на полигоны. Главная цель – формирование территориальной обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Витебской области начались учебные сборы территориальных войск: резервисты Лепеля и Чашников прибыли на полигоны. Главная цель – формирование территориальной обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Программа подготовки включает восстановление навыков командного состава в управлении подразделениями и обучение военнообязанных тактике территориальной обороны. Особое внимание уделят слаживанию: участники сборов отработают совместные действия с сотрудниками милиции и добровольцами народного ополчения.