Форум «Здравоохранение Беларуси-2026» стартует в Минске

Минск принимает крупнейший форум «Здравоохранение Беларуси». Развитие медицины традиционно остается в числе приоритетов государственной политики. Доступность услуг, высокое качество помощи, жесткий контроль цен на лекарства и ставка на отечественные технологии – те задачи, на которые обращает внимание Президент. Форум«Здравоохранение Беларуси» станет главной площадкой, где акцент сделают на этих приоритетах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2026 году масштабное событие впервые принимает Минский международный выставочный центр. Экспозиция впечатляет: более 200 участников из 8 стран, включая Россию, Индию и Швейцарию. Наши производители также демонстрируют весь спектр новинок – от высокотехнологичного оборудования до современных фармпрепаратов, подтверждая курс на импортозамещение. В 2026 году страной-партнером форума выступает КНР. Программа обещает быть максимально насыщенной: запланировано 45 конференций и семинаров.

Специализированный медицинский форум 12 мая открывается в Минске

В первый день форума пройдет международная конференция, на которой обсудят вопросы обращения медицинской продукции на территории ЕАЭС. Особый акцент на стандартах и безопасности.