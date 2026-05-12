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Доходы от иностранного охотничьего туризма в Беларуси превысили 17 млн рублей

12 мая 2026 07:35
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Охотничье хозяйство Беларуси демонстрирует рекордную экономическую динамику. По итогам 2025 года доходы от иностранного охотничьего туризма превысили 17 миллионов рублей, что на 47% больше показателей предыдущего года. Развитие всей отрасли обеспечивается преимущественно за счет притока зарубежных инвестиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Доходы от иностранного охотничьего туризма в Беларуси превысили 17 млн рублей-2

Ориентация на внешний рынок не сказывается на внутренних потребителях: для жителей Беларуси условия и цены на охоту остаются стабильными. По оценкам экспертов, именно привлечение иностранных гостей позволяет охотхозяйствам сохранять доступную стоимость услуг для белорусов и при этом постоянно совершенствовать инфраструктуру.

Доходы от иностранного охотничьего туризма в Беларуси превысили 17 млн рублей-4

Сергей Цебрук, начальник управления охотничьего хозяйства Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество охотников и рыболовов»:
Для привлечения иностранного туризма делается очень много, то есть выезжаем на выставки различные, зарубежные выставки, реклама ведется. В прошлом году в охотхозяйствах от иностранного охотничьего туризма заработано 4 миллиона 900 тысяч рублей, это плюс 132% к уровню 2024 года.

Сегодня охотничьи угодья Беларуси это более 17 миллионов гектаров, на которых обитают 56 видов животных. Ресурсная база позволяет активно развивать профильный туризм: в стране идет планомерная работа по росту численности зверя и продвижению охотхозяйств на международном рынке.

# Охота в Беларуси

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