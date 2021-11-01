«Молодёжи становится больше». Как Коммунистическая партия Беларуси празднует 7 ноября?

Новости Беларуси. Праздник 7 ноября. Как к нему относятся спустя более чем век и в чем неоднозначность октябрьского витка истории? Трактование и современное прочтение даты. Все это обсуждают гости ток-шоу «По существу».
Новости Беларуси. Праздник 7 ноября. Как к нему относятся спустя более чем век и в чем неоднозначность октябрьского витка истории? Трактование и современное прочтение даты. Все это обсуждают гости ток-шоу «По существу».
Вадим Гигин, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:
Для меня день 7 ноября – это Алексей Камай. Это человек, который символизирует белорусскую государственность, преданный идеям коммунизма, который пронес их через всю свою жизнь, который честно строил государство. Когда в перестройку он увидел, что руководство тогдашней Компартии Советского Союза идет вразрез с его идеями, он честно и открыто об этом говорил. Человек, который прошел через Чернобыльскую катастрофу. В 1990-е годы, несмотря на все сложные перипетии, он остался верен своим идеям, поддержал тогда молодого Президента Лукашенко и сейчас с высоты своего опыта помогает той партии, идеям которой он верен с самых ранних лет. Вот за таких людей, коммунистов, Коммунистическую партию действительно можно уважать. Именно такие люди строили нашу страну, именно такие люди спасали ее в 1941-1945 годах, именно благодаря таким людям после войны... Давайте скажем прямо, если бы в Москве Горбачев, Яковлев и остальные не затеяли перестройку, здесь, в Беларуси, объективных причин, чтобы этот строй – Машерова, Мазурова, Камая – свергать не было. У нас бы Белорусская Советская Республика, возможно, существовала бы до сих пор, если бы не московская перестройка.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Так к нам за продуктами приезжали. Все ездили в Минск покупать колбасу. А мне не давали. Там тоже были и минусы. Сырки глазированные помните? Может, и с юмором немного. Раздавали только элите сырки глазированные по средам.
Вадим Гигин:
Вот почему Олег Гайдукевич не стал коммунистом – сырков не было.
Алексей Сокол, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси:
Я хочу сказать, что каждый год Коммунистическая партия Беларуси и с общественными объединениями мы празднуем, мы проводим митинг. И это воскресенье тоже не будет исключением.
Алена Сырова, СТВ:
Но людей меньше становится на митинге?
Алексей Сокол:
Нет.
Вадим Гигин:
Я бы не сказал. Нужно отметить, несмотря на мое критическое отношение к истории Коммунистической партии, но оно такое, товарищеское. Молодежи становится больше, это нужно отметить.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Но коммунисты же не появились в XX веке.
Олег Гайдукевич:
Я скажу одну вещь. Почему в Украине запретили Коммунистическую партию? Потому что за нее всегда бы голосовали. Не потому что она какие-то законы нарушила, это ложь. Они боятся ее допускать к выборам, потому что они получат свой процент, у них выборы по партийным спискам в Верховную раду. Поэтому и запрещают, потому что во всем мире какой-то процент голосует.
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