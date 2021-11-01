«Молодёжи становится больше». Как Коммунистическая партия Беларуси празднует 7 ноября?

Новости Беларуси. Праздник 7 ноября. Как к нему относятся спустя более чем век и в чем неоднозначность октябрьского витка истории? Трактование и современное прочтение даты. Все это обсуждают гости ток-шоу « По существу ».

Вадим Гигин, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

Для меня день 7 ноября – это Алексей Камай. Это человек, который символизирует белорусскую государственность, преданный идеям коммунизма, который пронес их через всю свою жизнь, который честно строил государство. Когда в перестройку он увидел, что руководство тогдашней Компартии Советского Союза идет вразрез с его идеями, он честно и открыто об этом говорил. Человек, который прошел через Чернобыльскую катастрофу. В 1990-е годы, несмотря на все сложные перипетии, он остался верен своим идеям, поддержал тогда молодого Президента Лукашенко и сейчас с высоты своего опыта помогает той партии, идеям которой он верен с самых ранних лет. Вот за таких людей, коммунистов, Коммунистическую партию действительно можно уважать. Именно такие люди строили нашу страну, именно такие люди спасали ее в 1941-1945 годах, именно благодаря таким людям после войны... Давайте скажем прямо, если бы в Москве Горбачев, Яковлев и остальные не затеяли перестройку, здесь, в Беларуси, объективных причин, чтобы этот строй – Машерова, Мазурова, Камая – свергать не было. У нас бы Белорусская Советская Республика, возможно, существовала бы до сих пор, если бы не московская перестройка.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Так к нам за продуктами приезжали. Все ездили в Минск покупать колбасу. А мне не давали. Там тоже были и минусы. Сырки глазированные помните? Может, и с юмором немного. Раздавали только элите сырки глазированные по средам.

Вадим Гигин:

Вот почему Олег Гайдукевич не стал коммунистом – сырков не было.

Алексей Сокол, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси:

Я хочу сказать, что каждый год Коммунистическая партия Беларуси и с общественными объединениями мы празднуем, мы проводим митинг. И это воскресенье тоже не будет исключением.

Алена Сырова, СТВ:

Но людей меньше становится на митинге?