Авторская композиция! Группа «Малинки» исполнила песню «Взлетай»

Александр Меженный, ведущий: Гранд-студия, то есть речь идет про маленьких, но очень больших артистов, которые получили большое количество наград, и самое главное, что планы грандиозные, и наград хочется еще больше. Что заставляет выходить на сцену? Это желание как раз таки награду получить или невозможность не петь?

Говорим сегодня про музыкальный коллектив с историей, уходящей корнями в золотой фонд советской эстрады, – группу «Малинки». Про успехи и достижения наследников легендарных исполнителей поговорили с нашими гостями.

Кристина Воропай, воспитанница гранд-студии искусств «MALINOVKA BY SPAMASH», участница группы «Малинки»:

Наверное, получить удовольствие от своего выступления. Мы выступали на конкурсе, песня «Взлетай», получили лауреат второй степени

Анна Горячева, педагог по вокалу продюсерского центра «СПАМАШ»:

Когда к тебе попадает новая песня, тем более авторская, и когда ты смотришь на реакции своих подопечных, своих учениц, очень интересная реакция, потому что у них глаза горят. Когда ты видишь, что они с большим желанием хотят ее узнать, исполнять, как можно быстрее хочется донести ее до зрителя.

Александр Меженный:

Давайте про композицию эту поговорим, что за композиция?

Анна Горячева:

Авторская песня. Она у нас с таким необычным сценарием, эту песню написал отец одной из наших солисток – Виталий Некрашевич, он написал музыку, слова написала Елена Олейник. У нас очень вовлеченные в процесс родители, конечно, это бесценно, это не может не радовать.