«В Беларуси хватает разумных людей». Главное из поездки Президента в Добруш

Новости Беларуси. Хорошие возможности не только для отдельного города, но и для страны в целом. Новые перспективы, по мнению Президента, открывает фабрика картона в Добруше. Александр Лукашенко 29 октября посетил эту производственную площадку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Само предприятие с давней историей. А вот у нового объекта «хроника» еще небольшая. Завод по производству мелованного и немелованного картона открыли буквально летом. Вполне могли сделать это и раньше, но подвел инвестор. Подрядчики сорвали сроки, контракт был расторгнут. Тогда глава государства принял решение подставить плечо. На строительство выделили недостающие 83 миллиона долларов. Деньги кредитные. По мере выхода на проектные мощности, сумму нужно будет вернуть в бюджет. Наверняка проблем с этим не будет, товар ходовой. 90 % произведенной здесь продукции планируют поставлять на экспорт. Евгений Пустовой продолжит тему.

Из-за густого тумана борт № 1 не мог зайти на посадку. Получилось. Не сразу. Это напоминало и саму эпопею по строительству предприятия. То инвесторы подводили, то строительные фирмы. Все – иностранные. Но наших людей не дал в обиду Президент. Деньги найдены, производство открыто. Понятно, разговор и по сельскохозяйственным показателям. От вовремя убранной кукурузы зависит молочный экспорт. Одна из самых белорусских позиций – древесина. Время торговли сырьем – рыночный анахронизм. Только глубокая переработка. Тетрапак, вся упаковка от лекарств до сигарет – все это картон. В руках Президента — наш белорусский трехслойный. Раньше мы его импортировали, сейчас готовы экспортировать.

Выпуск мебели увеличился практически наполовину, древесно-волокнистых плит – на четверть. В ассортименте концерна – 75 видов товаров. Осталось три проблемных предприятия. Например, «Витебскдрев» можно загрузить производством погонажной столярки. А для этого завода по выпуску картона необходима химико-термомеханическая масса. Ее можно производить в Могилеве. Сейчас проблема с кадрами. Необходимы квалифицированные и дисциплинированные работники. Хорошо, что в стране сохранили среднее специальное образование. Отрасль нуждается в новых специалистах. А это новые компетенции. Но и про людей низкой квалификации забывать нельзя – требует Президент. Беларусь далека от либертарианства.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Здесь очень шумно, поэтому приходится в микрофон кричать. Это самая большая заводская машина в стране, гордость концерна. Она сопоставима с размерами трехэтажной панельки. Условно говоря, из этого 3D-принтера выходит картонное полотно шириной в четыре метра. Потом уже его разрезают на необходимые размеры. Производственные мощности этой машины – за сутки она способна выпускать 300 фур картона. В конце экскурсии по заводу Александр Лукашенко ждали работники новенького предприятия. Пройти мимо глава государства не мог. О насущном и самом важном. У «Героя труда» открылось новое дыхание. Конечно, еще нужно освоить новую рецептуру, определиться с конкретным ассортиментом продукции. Могут производить 15 видов картона, надо 4-5 – так выгоднее. Это связано с технологическим процессом, ведь под каждый новый вид нужно настраивать оборудование. А это сутки. Учитывая ожидаемый спрос – роскошь.