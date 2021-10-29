«Всё началось с такого лёгкого увлечения». Белорус собрал уникальную коллекцию ёлочных игрушек
Новости Беларуси. Елочные игрушки из разных уголков мира украсили залы Национального исторического музея. Выставочный проект белорусского коллекционера Андрея Бегуна собрал экспонаты из 75 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От Северной Кореи, Ирана, Конго до Австралии и Индонезии.
Получился настоящий музей праздничных новогодних украшений. Один из самых дорогих экспонатов проекта – огромный стеклянный шар с венского бала конца XIX – начала XX веков размером с баскетбольный мяч.
Аналогов нет нигде в мире. Кстати, хобби белоруса Андрея Бегуна переросло в дело всей жизни. Он возродил производство белорусских елочных игрушек. Они безвредные, экологичные и биоразлагаемые. Половину производимых украшений экспортируют. Одна из самых больших коллекций елочных игрушек в мире будет доступна на протяжении нескольких месяцев. К концу 2021 года здесь планируют открыть мастер-классы по росписи новогодних украшений. Результат труда и творчества можно будет забрать домой.
Очень интересно посмотреть, какие елочные игрушки в разных странах, и вдохновиться. Можно с ребенком попробовать какие-то игрушки сделать. Очень интересно. Особенно, когда есть ребенок, хочется ему все показать.
Андрей Бегун, коллекционер, директор фабрики игрушек:
Все началось с такого легкого увлечения, с путешествия. Знаете, кто что привозит с дальних поездок – кто магнитики, кто тарелочки. Я привозил елочные игрушки. И когда игрушек стало очень-очень много, возникла идея показать их широкому кругу населения. Мы открыли первый музей еще, по-моему, в далеком 2013 или 2014 году. Был фурор. Пришло 30 тысяч человек практически за месяц. Поначалу все относились с легкой улыбкой, потому что это довольно несерьезное увлечение. Но когда мы начали производить елочные игрушки, когда мы вышли на экспорт, когда мы заполонили все белорусские магазины. И вроде такое несерьезное увлечение стало маленьким, но интересным бизнесом. Поэтому это нормально. Я думаю, что если все будут заниматься своим любимым делом, то все будет хорошо.
До 23 января выставка работает в Минске. Затем экспозиция приобретет передвижной характер и отправится в путешествие по городам Беларуси.