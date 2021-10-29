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«Всё началось с такого лёгкого увлечения». Белорус собрал уникальную коллекцию ёлочных игрушек

29 октября 2021 19:28
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Новости Беларуси. Елочные игрушки из разных уголков мира украсили залы Национального исторического музея. Выставочный проект белорусского коллекционера Андрея Бегуна собрал экспонаты из 75 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От Северной Кореи, Ирана, Конго до Австралии и Индонезии.

«Всё началось с такого лёгкого увлечения». Белорус собрал уникальную коллекцию ёлочных игрушек-1

Получился настоящий музей праздничных новогодних украшений. Один из самых дорогих экспонатов проекта – огромный стеклянный шар с венского бала конца XIX – начала XX веков размером с баскетбольный мяч.

«Всё началось с такого лёгкого увлечения». Белорус собрал уникальную коллекцию ёлочных игрушек-4

Аналогов нет нигде в мире. Кстати, хобби белоруса Андрея Бегуна переросло в дело всей жизни. Он возродил производство белорусских елочных игрушек. Они безвредные, экологичные и биоразлагаемые. Половину производимых украшений экспортируют. Одна из самых больших коллекций елочных игрушек в мире будет доступна на протяжении нескольких месяцев. К концу 2021 года здесь планируют открыть мастер-классы по росписи новогодних украшений. Результат труда и творчества можно будет забрать домой.

«Всё началось с такого лёгкого увлечения». Белорус собрал уникальную коллекцию ёлочных игрушек-7

Очень интересно посмотреть, какие елочные игрушки в разных странах, и вдохновиться. Можно с ребенком попробовать какие-то игрушки сделать. Очень интересно. Особенно, когда есть ребенок, хочется ему все показать.

«Всё началось с такого лёгкого увлечения». Белорус собрал уникальную коллекцию ёлочных игрушек-10

Андрей Бегун, коллекционер, директор фабрики игрушек:
Все началось с такого легкого увлечения, с путешествия. Знаете, кто что привозит с дальних поездок – кто магнитики, кто тарелочки. Я привозил елочные игрушки. И когда игрушек стало очень-очень много, возникла идея показать их широкому кругу населения. Мы открыли первый музей еще, по-моему, в далеком 2013 или 2014 году. Был фурор. Пришло 30 тысяч человек практически за месяц. Поначалу все относились с легкой улыбкой, потому что это довольно несерьезное увлечение. Но когда мы начали производить елочные игрушки, когда мы вышли на экспорт, когда мы заполонили все белорусские магазины. И вроде такое несерьезное увлечение стало маленьким, но интересным бизнесом. Поэтому это нормально. Я думаю, что если все будут заниматься своим любимым делом, то все будет хорошо.

«Всё началось с такого лёгкого увлечения». Белорус собрал уникальную коллекцию ёлочных игрушек-13

До 23 января выставка работает в Минске. Затем экспозиция приобретет передвижной характер и отправится в путешествие по городам Беларуси.

# Выставки в Минске # общество # Андрей Бегун # Фотофакт

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