«Всё началось с такого лёгкого увлечения». Белорус собрал уникальную коллекцию ёлочных игрушек

Аналогов нет нигде в мире. Кстати, хобби белоруса Андрея Бегуна переросло в дело всей жизни. Он возродил производство белорусских елочных игрушек. Они безвредные, экологичные и биоразлагаемые. Половину производимых украшений экспортируют. Одна из самых больших коллекций елочных игрушек в мире будет доступна на протяжении нескольких месяцев. К концу 2021 года здесь планируют открыть мастер-классы по росписи новогодних украшений. Результат труда и творчества можно будет забрать домой.

Андрей Бегун, коллекционер, директор фабрики игрушек:

Все началось с такого легкого увлечения, с путешествия. Знаете, кто что привозит с дальних поездок – кто магнитики, кто тарелочки. Я привозил елочные игрушки. И когда игрушек стало очень-очень много, возникла идея показать их широкому кругу населения. Мы открыли первый музей еще, по-моему, в далеком 2013 или 2014 году. Был фурор. Пришло 30 тысяч человек практически за месяц. Поначалу все относились с легкой улыбкой, потому что это довольно несерьезное увлечение. Но когда мы начали производить елочные игрушки, когда мы вышли на экспорт, когда мы заполонили все белорусские магазины. И вроде такое несерьезное увлечение стало маленьким, но интересным бизнесом. Поэтому это нормально. Я думаю, что если все будут заниматься своим любимым делом, то все будет хорошо.