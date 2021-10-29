Надо делать паллетную доску из берёзы и осины. Юрий Назаров о том, как лучше перерабатывать лиственные породы

Новости Беларуси. Хорошие возможности не только для отдельного города, но и для страны в целом. Новые перспективы, по мнению Президента, открывает фабрика картона в Добруше. Александр Лукашенко 29 октября посетил эту производственную площадку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одна из самых белорусских позиций – древесина. Время торговли сырьем – рыночный анахронизм. Только глубокая переработка. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы сможем переработать лиственные породы – осины, березу, чтобы не потерять ее в лесу?

Юрий Назаров, заместитель премьер-министра Беларуси:

Не сможем. Этого производства мало. У нас недоиспользовано, по данными Минлесхоза, порядка 3 миллионов кубометров. Это то, что надо было вырубить. Поэтому я и говорю, вчера депутатам рассказывал, что у нас еще стоит задача найти инвестиции либо инвесторов, чтобы вовлечь эту листву в оборот. А это можно сделать, дальше они будут показывать, БХТММ (беленую химико-термо-механическую массу) – это тоже товар, и из нее как раз можно пускать эту осину.