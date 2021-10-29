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«Зарплата нормальная». Что говорят работники Добрушской бумажной фабрики о своём предприятии

29 октября 2021 18:27
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Новости Беларуси. Новые перспективы, по мнению Президента, открывает фабрика картона в Добруше. Александр Лукашенко 29 октября посетил эту производственную площадку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Зарплата нормальная». Что говорят работники Добрушской бумажной фабрики о своём предприятии-1

Общаясь с людьми, Президент подчеркнул, новый завод – это и новые возможности для молодежи. Наталья Гаврильченко нашла себя именно здесь, на малой родине.

«Зарплата нормальная». Что говорят работники Добрушской бумажной фабрики о своём предприятии-3

Наталья Гаврильченко, начальник отдела охраны окружающей среды филиала Добрушская бумажная фабрика «Герой труда»:
У нас очень хорошая очистка, очень хорошие специалисты, поэтому мы не дадим в обиду наш город. У нас будет великолепно. И вода, и воздух, и, соответственно, отходы. У нас всегда идет раздельный сбор – стараемся все делать правильно.
– И зарплата?
– Зарплата нормальная.

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# Предприятия Беларуси # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой

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