«Зарплата нормальная». Что говорят работники Добрушской бумажной фабрики о своём предприятии

Новости Беларуси. Новые перспективы, по мнению Президента, открывает фабрика картона в Добруше. Александр Лукашенко 29 октября посетил эту производственную площадку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Новые перспективы, по мнению Президента, открывает фабрика картона в Добруше. Александр Лукашенко 29 октября посетил эту производственную площадку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Общаясь с людьми, Президент подчеркнул, новый завод – это и новые возможности для молодежи. Наталья Гаврильченко нашла себя именно здесь, на малой родине.
Наталья Гаврильченко, начальник отдела охраны окружающей среды филиала Добрушская бумажная фабрика «Герой труда»:
У нас очень хорошая очистка, очень хорошие специалисты, поэтому мы не дадим в обиду наш город. У нас будет великолепно. И вода, и воздух, и, соответственно, отходы. У нас всегда идет раздельный сбор – стараемся все делать правильно.
– И зарплата?
– Зарплата нормальная.
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