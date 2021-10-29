«Зарплата нормальная». Что говорят работники Добрушской бумажной фабрики о своём предприятии

Общаясь с людьми, Президент подчеркнул, новый завод – это и новые возможности для молодежи. Наталья Гаврильченко нашла себя именно здесь, на малой родине.

Наталья Гаврильченко, начальник отдела охраны окружающей среды филиала Добрушская бумажная фабрика «Герой труда»:

У нас очень хорошая очистка, очень хорошие специалисты, поэтому мы не дадим в обиду наш город. У нас будет великолепно. И вода, и воздух, и, соответственно, отходы. У нас всегда идет раздельный сбор – стараемся все делать правильно.

– И зарплата?

– Зарплата нормальная.

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