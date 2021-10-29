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Новое белорусское предприятие появилось на месте болота. Как там происходит сбыт продукции?

29 октября 2021 18:00
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Новости Беларуси. Хорошие возможности не только для отдельного города, но и для страны в целом. Новые перспективы, по мнению Президента, открывает фабрика картона в Добруше. Александр Лукашенко 29 октября посетил эту производственную площадку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Новое предприятие появилось на месте болота. Власти критикуют – модернизация засосет в кредиты. Президенту докладывают – «Беллесбумпром» становится драйвером экономики.  

Новое белорусское предприятие появилось на месте болота. Как там происходит сбыт продукции?-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
На складах у тебя ничего нет.  

Михаил Касько, председатель концерна «Беллесбумпром»:  
Исторически самые низкие остатки за все время существования. Самые низкие.  

Александр Лукашенко:  
Это терпимо?  

Новое белорусское предприятие появилось на месте болота. Как там происходит сбыт продукции?-4

Михаил Касько:  
Это терпимо. Единственное, что по мебели, плитам нам надо представить ассортимент, потому что одну плиту никто не купит. Но исторически меньше никогда не было. Спрос очень хороший. Даже спрос на ту продукцию, которую мы здесь выпускаем. Мы не ожидали, что будет пользоваться таким спросом.  

Лукашенко, посещая Добрушскую бумажную фабрику: «Чтобы хоть завтра мы видели какой-то свет в конце тоннеля» – подробности здесь.  

# Предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Михаил Касько # Евгений Пустовой # Фотофакт

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