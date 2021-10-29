Лукашенко: «Цены приличные на этот мусор, который мы превратили в топливо и продали»

Отметим, что 90 % произведенной здесь продукции будут поставлять на экспорт. Сейчас главные заказчики – Турция и Россия. Но далеко не весь древесный ресурс страны сегодня перерабатывают на уже имеющихся заводах и фабриках. Производство в Добруше ситуацию значительно не изменит, потому нужно принять решение, что делать дальше.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Три миллиона кубометров у нас перестояло вот этой древесины. Три миллиона. Вы перерабатываете всего 500 тысяч – полмиллиона. А нам надо еще шесть таких предприятий, чтобы перелопатить то, что перестояло. А к этому времени подойдет еще береза и осина – лиственные быстро растут. То есть вся проблема не в том, что не хватит. Нам надо создавать дополнительно мощности, чтобы выхватить из лесу то, что может пропасть. Я уже это проходил два года тому назад. Вы помните, наверное, когда пригласил начальников и сказал: семь пеллетных заводов должно в Беларуси быть построено. И сегодня нам по телевизору – журналистам спасибо – они часто показывают. С руками и ногами. Забыли, что Литве или полякам не нравится Беларусь – забирают все с колес, и цены приличные на этот мусор, который мы превратили в топливо и продали, и получили хорошую прибыль. Мы на будущий год окупим все эти заводы и дальше, продолжая их строить, потому что спрос большой на чистое топливо.

В ближайшее время мы встретимся в Минске – правительство мне доложит, как будем углублять переработку, чтобы полуфабрикат не продавать, как будем строить новые предприятия. Есть и иностранцы, которые готовы к нам прийти. Просят: гарантируйте нам сырье, пока не окупим завод. Можем гарантировать, ибо оно пропадет. Деревообработке быть. Мы, модернизируя деревообрабатывающие предприятия, многому научились. И когда я задаю вопрос: мы сможем такое предприятие сами построить? Нет вопросов. Нам никто не нужен, нам нужны деньги. Нам не хватает вот таких заводов, чтобы переработать перестоявший лес.

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