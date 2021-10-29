Лукашенко: «Цены приличные на этот мусор, который мы превратили в топливо и продали»

Новости Беларуси. Производство картона в Добруше открывает новые возможности не только для города, но и для страны в целом. Такое мнение озвучил 29 октября Президент Беларуси, посещая новую производственную площадку Добрушской бумажной фабрики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В эксплуатацию ее ввели в июне 2021 года. Предприятие по производству мелованных и немелованных видов многослойного картона изначально планировали открыть раньше, но подвел подрядчик. Проект оказался под угрозой срыва. Тогда Президент страны принял решение подставить плечо. На строительство выделили недостающие 83 миллиона долларов. Деньги кредитные – по мере выхода на проектные мощности сумму нужно будет вернуть в бюджет.
Отметим, что 90 % произведенной здесь продукции будут поставлять на экспорт. Сейчас главные заказчики – Турция и Россия. Но далеко не весь древесный ресурс страны сегодня перерабатывают на уже имеющихся заводах и фабриках. Производство в Добруше ситуацию значительно не изменит, потому нужно принять решение, что делать дальше.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Три миллиона кубометров у нас перестояло вот этой древесины. Три миллиона. Вы перерабатываете всего 500 тысяч – полмиллиона. А нам надо еще шесть таких предприятий, чтобы перелопатить то, что перестояло. А к этому времени подойдет еще береза и осина – лиственные быстро растут. То есть вся проблема не в том, что не хватит. Нам надо создавать дополнительно мощности, чтобы выхватить из лесу то, что может пропасть. Я уже это проходил два года тому назад. Вы помните, наверное, когда пригласил начальников и сказал: семь пеллетных заводов должно в Беларуси быть построено. И сегодня нам по телевизору – журналистам спасибо – они часто показывают. С руками и ногами. Забыли, что Литве или полякам не нравится Беларусь – забирают все с колес, и цены приличные на этот мусор, который мы превратили в топливо и продали, и получили хорошую прибыль. Мы на будущий год окупим все эти заводы и дальше, продолжая их строить, потому что спрос большой на чистое топливо.
В ближайшее время мы встретимся в Минске – правительство мне доложит, как будем углублять переработку, чтобы полуфабрикат не продавать, как будем строить новые предприятия. Есть и иностранцы, которые готовы к нам прийти. Просят: гарантируйте нам сырье, пока не окупим завод. Можем гарантировать, ибо оно пропадет. Деревообработке быть. Мы, модернизируя деревообрабатывающие предприятия, многому научились. И когда я задаю вопрос: мы сможем такое предприятие сами построить? Нет вопросов. Нам никто не нужен, нам нужны деньги. Нам не хватает вот таких заводов, чтобы переработать перестоявший лес.
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