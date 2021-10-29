Прямой эфир

«Это самая маржинальная продукция». Что будет продавать Беларусь вместо грузовиков МАЗ?

29 октября 2021 18:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Завод занимает более 30 гектаров. Поэтому делегация передвигается в автобусе. Президент поднимает вопрос работы МАЗа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Если грузовики тяжело экспортировать, то белорусские автобусы и электробусы успешно разворачиваются на чужих рынках.  

«Это самая маржинальная продукция». Что будет продавать Беларусь вместо грузовиков МАЗ?-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Если, допустим, у нас снизилось производство и продажа МАЗов грузовиков, так надо занимать площади и делать автобусы.
– Мы так и делаем, в принципе. Сегодня же это самая маржинальная продукция.
– Надо делать. Ну, так конечно, естественно. И мы рынок займем.  

Читайте также:  

«Вы понимаете, что с неба деньги не падают, их надо зарабатывать». Лукашенко обратился к работникам добрушской фабрики

Награда и память о предприятии. Рассказываем, что подарили Лукашенко на Добрушской бумажной фабрике  

У Александра Лукашенко спросили о новой форме школьных экзаменов. Президент подробно рассказал, что изменится  

# Предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Если использовать уже имеющиеся площадки, значительно дешевле». Как можно выгодно задействовать могилёвское предприятие?
29 октября 2021 18:03

«Если использовать уже имеющиеся площадки, значительно дешевле». Как можно выгодно задействовать могилёвское предприятие?

Новое белорусское предприятие появилось на месте болота. Как там происходит сбыт продукции?
29 октября 2021 18:00

Новое белорусское предприятие появилось на месте болота. Как там происходит сбыт продукции?

«Вы понимаете, что с неба деньги не падают, их надо зарабатывать». Лукашенко обратился к работникам добрушской фабрики
29 октября 2021 17:55

«Вы понимаете, что с неба деньги не падают, их надо зарабатывать». Лукашенко обратился к работникам добрушской фабрики