«Это самая маржинальная продукция». Что будет продавать Беларусь вместо грузовиков МАЗ?

Новости Беларуси. Завод занимает более 30 гектаров. Поэтому делегация передвигается в автобусе. Президент поднимает вопрос работы МАЗа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Если грузовики тяжело экспортировать, то белорусские автобусы и электробусы успешно разворачиваются на чужих рынках.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если, допустим, у нас снизилось производство и продажа МАЗов грузовиков, так надо занимать площади и делать автобусы.

– Мы так и делаем, в принципе. Сегодня же это самая маржинальная продукция.

– Надо делать. Ну, так конечно, естественно. И мы рынок займем.

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