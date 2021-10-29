«Если использовать уже имеющиеся площадки, значительно дешевле». Как можно выгодно задействовать могилёвское предприятие?

Новости Беларуси. Хорошие возможности не только для отдельного города, но и для страны в целом. Новые перспективы, по мнению Президента, открывает фабрика картона в Добруше. Александр Лукашенко 29 октября посетил эту производственную площадку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Например, «Витебскдрев» можно загрузить производством погонажной столярки. А для этого завода по выпуску картона необходима химико-термомеханическая масса. Ее можно производить в Могилеве.