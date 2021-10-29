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«Если использовать уже имеющиеся площадки, значительно дешевле». Как можно выгодно задействовать могилёвское предприятие?

29 октября 2021 18:03
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Новости Беларуси. Хорошие возможности не только для отдельного города, но и для страны в целом. Новые перспективы, по мнению Президента, открывает фабрика картона в Добруше. Александр Лукашенко 29 октября посетил эту производственную площадку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Например, «Витебскдрев» можно загрузить производством погонажной столярки. А для этого завода по выпуску картона необходима химико-термомеханическая масса. Ее можно производить в Могилеве.  

«Если использовать уже имеющиеся площадки, значительно дешевле». Как можно выгодно задействовать могилёвское предприятие?-1

Юрий Назаров, заместитель премьер-министра Беларуси:  
Если использовать уже имеющиеся площадки, значительно дешевле становится.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Примерно.  

Юрий Назаров:  
Очистные, наверное, треть занимают в строймонтаже.  

«Если использовать уже имеющиеся площадки, значительно дешевле». Как можно выгодно задействовать могилёвское предприятие?-4

Александр Лукашенко:  
Треть?  
– Да. Это одно из самых дорогих.  
– Ну, так сколько будет в Могилеве?  

Юрий Назаров:  
Я думаю, миллионов 250, если все будет нормально. 200-250 – в таких разбежках, в зависимости от мощности и комплектации.  

Александр Лукашенко:  
Рынок есть.  

Юрий Назаров:  
Да.  

Александр Лукашенко:  
Хорошо. Мы этот вопрос рассмотрим. 250 миллионов – не такие большие деньги. Хорошо, инвесторы. Самим надо.  

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# Предприятия Беларуси # общество # Юрий Назаров # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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