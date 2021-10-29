«Если использовать уже имеющиеся площадки, значительно дешевле». Как можно выгодно задействовать могилёвское предприятие?
Новости Беларуси. Хорошие возможности не только для отдельного города, но и для страны в целом. Новые перспективы, по мнению Президента, открывает фабрика картона в Добруше. Александр Лукашенко 29 октября посетил эту производственную площадку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Например, «Витебскдрев» можно загрузить производством погонажной столярки. А для этого завода по выпуску картона необходима химико-термомеханическая масса. Ее можно производить в Могилеве.
Юрий Назаров, заместитель премьер-министра Беларуси:
Если использовать уже имеющиеся площадки, значительно дешевле становится.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Примерно.
Юрий Назаров:
Очистные, наверное, треть занимают в строймонтаже.
Александр Лукашенко:
Треть?
– Да. Это одно из самых дорогих.
– Ну, так сколько будет в Могилеве?
Юрий Назаров:
Я думаю, миллионов 250, если все будет нормально. 200-250 – в таких разбежках, в зависимости от мощности и комплектации.
Александр Лукашенко:
Рынок есть.
Юрий Назаров:
Да.
Александр Лукашенко:
Хорошо. Мы этот вопрос рассмотрим. 250 миллионов – не такие большие деньги. Хорошо, инвесторы. Самим надо.
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