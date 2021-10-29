«По логистике мы можем даже завоевать европейскую часть России». В чём преимущество добрушского картона

Новости Беларуси. Новые перспективы, по мнению Президента, открывает фабрика картона в Добруше. Александр Лукашенко 29 октября посетил эту производственную площадку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У «Героя труда» открылось новое дыхание. Конечно, еще нужно освоить новую рецептуру, определиться с конкретным ассортиментом продукции. Могут производить 15 видов картона, а надо 4-5 – так выгоднее. Это связано с технологическим процессом. Ведь под каждый новый вид нужно настраивать оборудование. А это сутки. Учитывая ожидаемый спрос – роскошь.