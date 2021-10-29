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«По логистике мы можем даже завоевать европейскую часть России». В чём преимущество добрушского картона

29 октября 2021 17:29
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Новости Беларуси. Новые перспективы, по мнению Президента, открывает фабрика картона в Добруше. Александр Лукашенко 29 октября посетил эту производственную площадку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«По логистике мы можем даже завоевать европейскую часть России». В чём преимущество добрушского картона-1

У «Героя труда» открылось новое дыхание. Конечно, еще нужно освоить новую рецептуру, определиться с конкретным ассортиментом продукции. Могут производить 15 видов картона, а надо 4-5 – так выгоднее. Это связано с технологическим процессом. Ведь под каждый новый вид нужно настраивать оборудование. А это сутки. Учитывая ожидаемый спрос – роскошь.

«По логистике мы можем даже завоевать европейскую часть России». В чём преимущество добрушского картона-4

Евгений Критиков, главный инженер филиала Добрушская бумажная фабрика «Герой труда»:
Перспективы, конечно, у нас большие, мы только запустились. Мы выходим на рынки, завоевываем рынки, приносим валюту государству, поднимаемся и зарабатываем себе заработную плату. Ближайший конкурент – Россия, а ее завод находится за Уралом. Поэтому по логистике мы можем даже завоевать европейскую часть России.

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Евгений Критиков # Евгений Пустовой # Фотофакт

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