Прямой эфир

«С пуском завода уже 2 раза повысили зарплату на 35%». Как обстоит ситуация с кадрами на добрушском предприятии?

29 октября 2021 17:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Хорошие возможности не только для отдельного города, но и для страны в целом. Новые перспективы, по мнению Президента, открывает фабрика картона в Добруше. Александр Лукашенко 29 октября посетил эту производственную площадку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«С пуском завода уже 2 раза повысили зарплату на 35%». Как обстоит ситуация с кадрами на добрушском предприятии?-1

Сейчас проблема с кадрами. Необходимы квалифицированные и дисциплинированные работники. Хорошо, что в стране сохранили среднее специальное образование. Отрасль нуждается в новых специалистах. А это новые компетенции. Но и про людей низкой квалификации забывать нельзя – требует Президент. Беларусь далека от либертарианства.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Работают люди местные нормально или есть проблемы?  

«С пуском завода уже 2 раза повысили зарплату на 35%». Как обстоит ситуация с кадрами на добрушском предприятии?-4

Александр Коляда, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои»:  
Возникают проблемы. За год мы взяли 300 человек, а 140 уволили. 160 – прирост, а 140 уволили по разным причинам – есть за нарушение дисциплины.  
– И куда они ушли?  
– В город ушли.  

«С пуском завода уже 2 раза повысили зарплату на 35%». Как обстоит ситуация с кадрами на добрушском предприятии?-7

Александр Лукашенко:  
А разве в городе здесь можно?  
– Нет. Но сегодня мы ведем уже подбор и отбор кадров, потому что у нас сегодня с пуском завода уже два раза повысили зарплату на 35 %.  
– Вы правильно делаете. Меня просто беспокоит то, что вы выкинули 150 человек, и где они.  
– На сегодня в районе 51 безработный. Официально в трудовой бирже стоит.  

Надо делать паллетную доску из березы и осины. Юрий Назаров о том, как лучше перерабатывать лиственные породы – подробнее здесь.  

# Предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Александр Коляда # Евгений Пустовой # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Надо делать паллетную доску из берёзы и осины. Юрий Назаров о том, как лучше перерабатывать лиственные породы
29 октября 2021 17:09

Надо делать паллетную доску из берёзы и осины. Юрий Назаров о том, как лучше перерабатывать лиственные породы

«Полностью закончили стройку?» С чего начал Лукашенко общение с чиновниками в Добруше
29 октября 2021 17:00

«Полностью закончили стройку?» С чего начал Лукашенко общение с чиновниками в Добруше

У Александра Лукашенко спросили о новой форме школьных экзаменов. Президент подробно рассказал, что изменится
29 октября 2021 16:11

У Александра Лукашенко спросили о новой форме школьных экзаменов. Президент подробно рассказал, что изменится