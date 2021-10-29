«С пуском завода уже 2 раза повысили зарплату на 35%». Как обстоит ситуация с кадрами на добрушском предприятии?

Новости Беларуси. Хорошие возможности не только для отдельного города, но и для страны в целом. Новые перспективы, по мнению Президента, открывает фабрика картона в Добруше. Александр Лукашенко 29 октября посетил эту производственную площадку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас проблема с кадрами. Необходимы квалифицированные и дисциплинированные работники. Хорошо, что в стране сохранили среднее специальное образование. Отрасль нуждается в новых специалистах. А это новые компетенции. Но и про людей низкой квалификации забывать нельзя – требует Президент. Беларусь далека от либертарианства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Работают люди местные нормально или есть проблемы?