«С пуском завода уже 2 раза повысили зарплату на 35%». Как обстоит ситуация с кадрами на добрушском предприятии?
Новости Беларуси. Хорошие возможности не только для отдельного города, но и для страны в целом. Новые перспективы, по мнению Президента, открывает фабрика картона в Добруше. Александр Лукашенко 29 октября посетил эту производственную площадку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас проблема с кадрами. Необходимы квалифицированные и дисциплинированные работники. Хорошо, что в стране сохранили среднее специальное образование. Отрасль нуждается в новых специалистах. А это новые компетенции. Но и про людей низкой квалификации забывать нельзя – требует Президент. Беларусь далека от либертарианства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Работают люди местные нормально или есть проблемы?
Александр Коляда, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои»:
Возникают проблемы. За год мы взяли 300 человек, а 140 уволили. 160 – прирост, а 140 уволили по разным причинам – есть за нарушение дисциплины.
– И куда они ушли?
– В город ушли.
Александр Лукашенко:
А разве в городе здесь можно?
– Нет. Но сегодня мы ведем уже подбор и отбор кадров, потому что у нас сегодня с пуском завода уже два раза повысили зарплату на 35 %.
– Вы правильно делаете. Меня просто беспокоит то, что вы выкинули 150 человек, и где они.
– На сегодня в районе 51 безработный. Официально в трудовой бирже стоит.
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