Лукашенко о подарках в Добруше: «Это не значит, что вы уже со мной рассчитались»

Новости Беларуси. Концерну 30 лет. За вклад Президента отметили наградой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Действительно, сколько сделано, чтобы и в деревообработке, и в целлюлозно-бумажном производстве отрасль достигла нового технологического уровня. С безотходной переработкой и высоколиквидной продукцией.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это действительно уникально, что вы это сохранили. Очень важно для наших специалистов – проектантов, художников, чтобы, проектируя здание, они делали вот так. Поэтому хорошо, что вы как раз этот фасад сохранили. Спасибо большое за подарки! Это не значит, что вы уже со мной рассчитались. 350 миллионов долларов за одну картину, я вам скажу, – это… Поэтому вы мне должны только одно – сохраните предприятие, работайте и живите дружно – тогда со мной рассчитаетесь. Спасибо большое!

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