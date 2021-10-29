«Вы понимаете, что с неба деньги не падают, их надо зарабатывать». Лукашенко обратился к работникам добрушской фабрики

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я вас поздравляю, эпопея со строительством этого уникального предприятия закончилась. Наверное, это в какой-то степени для нас наука, мы здесь многое познали. Как надо строить и контролировать строителей. Но я доволен, что мы закончили эту стройку. Это перспективы, это развитие не только для Добруша – вообще для Гомельской области. Будем дальше думать, как углубляться. Чтобы люди здесь жили и развивали эту землю, эту территорию, конечно, нужна хорошая работа. И вы уже сейчас не миллионеры, конечно, но вы почувствовали, что здесь можно зарабатывать. И я уверен, что с выходом на проектную мощность у вас вообще не будет вопросов, наверное, и по заработной плате. Но все в ваших руках. Все в ваших руках, вы понимаете, что с неба деньги не падают, их надо зарабатывать. Я хочу, чтобы вы усвоили один момент. Эти деньги, которые с неба не упали, мы собирали по крохам, чтобы построить это предприятие. Да, мы взяли кредит у китайцев, но его надо возвращать. Мы с вами выросли в таких вот городах, поселках, на этой земле. Мы знаем цену труда, мы знаем, что ничего ниоткуда не берется. Надо работать, надо зарабатывать. Нам просто не будет, от нас просто не отстанут. И одна из причин – вот это производство. Мы никому не нужны как конкуренты. И нас будут душить все, кто имеет такие производства. Но у нас же еще и машиностроительная огромная сфера. Такая, как в Германии. И что, мы Германии нужны? Нет. Мы для них конкуренты. Мы на рынке продаем то, что они хотели бы продавать. Они произвести могут столько, сколько они захотят. Но надо продать. А рынки заняты нами. БелАЗы – 30 % с лишним рынка мирового – наши белорусские автомобили. Они хотят занять эти 30 % рынка, где работаем мы со своими БелАЗами. И идет этот накат. И чем будет лучше у нас, тем больше будет этот накат с их стороны.

Читайте также:

Награда и память о предприятии. Рассказываем, что подарили Лукашенко на Добрушской бумажной фабрике

У Александра Лукашенко спросили о новой форме школьных экзаменов. Президент подробно рассказал, что изменится

Лукашенко, посещая Добрушскую бумажную фабрику: «Чтобы хоть завтра мы видели какой-то свет в конце тоннеля»