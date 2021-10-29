Кому нужен белорусский торф и за что поляки, украинцы и литовцы платят деньги? Съездили на крупнейший торфобрикетный завод

Новости Беларуси. Белорусский торф становится новым черным золотом для стран Европы. 29 октября в Ляховичском районе провели своеобразные торфяные «дожинки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За год в Беларуси добыли 1,5 миллиона тонн ископаемого. Из него получают топливные брикеты и плодородный грунт. На фоне стремительного роста цен на газ торфобрикетные предприятия наращивают поставки за рубеж – экспорт вырос почти в шесть раз. Повышенный аппетит белорусы утолить готовы – запасы торфа в стране оцениваются в 2,4 миллиарда тонн. Материал Кристины Протосовицкой.

Ляховичский торфобрикетный завод – это второе по мощности производство в стране. Полвека в добыче, сегодня – на пороге золотой шестой тысячи тонн торфа. Брикет, сушенка – разновидность бюджетного топлива – и грунты. Завод – один из 15 в стране, и каждый сработал с хорошей прибылью. А она, в свою очередь, позволит вкладывать средства в развитие. В Ляховичах освоили новинку – упакованный топливный брикет. Кубики, каждый по 10 килограммов, – лакомый кусок на рынке. В экспортном портфеле – Эстония, Россия, Словакия, Латвия и Украина. Поставки в нашу южную соседку выросли в рекордные шесть раз. Некоторые покупатели обращаются спустя годы. Как сейчас работает Ляховичский торфобрикетный завод, читайте здесь.

У торфяной отрасли Беларуси открывается второе дыхание, констатируют специалисты. Ситуация на мировых энергетических рынках сегодня показывает, кто оказался прав. Когда за ценами на газ не угнаться, страны-соседки выстраиваются в очередь, чтобы купить топливный брикет. Метания в энергетической политике и недальновидность западных партнеров сегодня играет стране на руку. Замминистра энергетики Беларуси: чтобы регулировать баланс, нужны источники энергоносителей, как газ, древесина и торф. Подробности здесь.

Наравне с топливной группой продукции растет спрос на белорусские торфяные грунты. Проблемы сельского хозяйства звучат острее прежнего на фоне пандемии и роста цен на продовольствие.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

За последние 12 лет в торфяную отрасль Беларуси вложили 320 миллионов рублей. Например, здесь внедрили систему обеспыливания прессов, что значительно сокращает расходы на воду. Сэкономленные средства вкладывают в модернизацию. А это гарант того, что на зарубежных рынках удастся играть вдолгую.

В 2021 году как никогда рано стартовал отопительный сезон – в сентябре. На торф как местный вид топлива в Беларуси приходится 15 %. Среди потребителей цементные заводы (так экономят на газе), котельное хозяйство, частные домовладельцы и экспорт в равных долях.

Николай Мороз, председатель Ляховичского райисполкома:

Я думаю, этот год тоже показывает, какая ситуация складывается и в Европе, и в братской Украине. Поэтому, как показывают данные, экономические показатели, данное предприятие четверть продукции отпускает на экспорт. Хороший идет задел – порядка 138 % к уровню прошлого года производства. Перспективы очень серьезные для данного предприятия по дальнейшему развитию.