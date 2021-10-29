«Полностью закончили стройку?» С чего начал Лукашенко общение с чиновниками в Добруше

Новости Беларуси. Новые перспективы, по мнению Президента, открывает фабрика картона в Добруше. Александр Лукашенко 29 октября посетил эту производственную площадку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Завод по производству мелованного и немелованного картона открыли летом. Вполне могли сделать это и раньше, но подвел инвестор. Подрядчики сорвали сроки, контракт был расторгнут. Тогда глава государства принял решение подставить плечо.

Евгений Пустовой, СТВ:

Из-за густого тумана борт № 1 не мог зайти на посадку. Получилось не сразу. Это напомнило и саму эпопею по строительству предприятия.