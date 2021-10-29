«Полностью закончили стройку?» С чего начал Лукашенко общение с чиновниками в Добруше
Новости Беларуси. Новые перспективы, по мнению Президента, открывает фабрика картона в Добруше. Александр Лукашенко 29 октября посетил эту производственную площадку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Завод по производству мелованного и немелованного картона открыли летом. Вполне могли сделать это и раньше, но подвел инвестор. Подрядчики сорвали сроки, контракт был расторгнут. Тогда глава государства принял решение подставить плечо.
Евгений Пустовой, СТВ:
Из-за густого тумана борт № 1 не мог зайти на посадку. Получилось не сразу. Это напомнило и саму эпопею по строительству предприятия.
То инвесторы подводили, то строительные фирмы. Все – иностранные. Но наших людей не дал в обиду Президент. Деньги найдены, производство открыто.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Полностью закончили стройку?
Александр Косинец, помощник Президента Беларуси:
Полностью, да.
– И водоочистка, и подготовка?
– И очистные, и водоподготовка, и все остальное.
Разговор и по сельскохозяйственным показателям. От вовремя убранной кукурузы зависит молочный экспорт.
Александр Лукашенко:
У тебя сколько осталось убирать кукурузы?
Геннадий Соловей, председатель Гомельского облисполкома:
Шесть с половиной тысяч гектар на силос. Это мне в день 3 200, три дня – максимум. Потом перекидывается зерно. Кукурузы у меня осталось еще 12 тысяч. В день убираем по 950-1 000, усиливаемся. Что касается зяби, мы усилили работу. Поручение есть, и активно сейчас работают трактора.
– Сколько у тебя тракторов работает?
– Сегодня работает 331 трактор.
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