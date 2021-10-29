Александр Лукашенко посещает Добрушскую бумажную фабрику

Новости Беларуси. Александр Лукашенко сегодня, 29 октября, с визитом в Гомельской области. Глава государства посещает Добрушскую бумажную фабрику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президенту доложат о выполнении поручений по модернизации целлюлозно-бумажной отрасли и работе концерна «Беллесбумпром» в целом. Также планируется посещение нового завода по производству картона. Это структурное подразделение Добрушской фабрики.

К слову, посетить объект глава государства анонсировал еще летом, буквально сразу после ввода в эксплуатацию. Построенный завод выпускает абсолютно новый продукт для Беларуси. Мелованные и немелованные виды многослойного картона пользуются огромным спросом у производителей упаковки.

Проектные мощности предприятия – порядка 200 тысяч тонн картона в год. Для обеспечения потребностей внутреннего рынка в Беларуси будет реализовываться около 20 % выпускаемой продукции, основной объем будет приносить экспортную выручку.