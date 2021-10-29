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Александр Лукашенко посещает Добрушскую бумажную фабрику

29 октября 2021 07:44
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко сегодня, 29 октября, с визитом в Гомельской области. Глава государства посещает Добрушскую бумажную фабрику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президенту доложат о выполнении поручений по модернизации целлюлозно-бумажной отрасли и работе концерна «Беллесбумпром» в целом. Также планируется посещение нового завода по производству картона. Это структурное подразделение Добрушской фабрики.

Александр Лукашенко посещает Добрушскую бумажную фабрику-1

К слову, посетить объект глава государства анонсировал еще летом, буквально сразу после ввода в эксплуатацию. Построенный завод выпускает абсолютно новый продукт для Беларуси. Мелованные и немелованные виды многослойного картона пользуются огромным спросом у производителей упаковки. 

Александр Лукашенко посещает Добрушскую бумажную фабрику-4

Проектные мощности предприятия – порядка 200 тысяч тонн картона в год. Для обеспечения потребностей внутреннего рынка в Беларуси будет реализовываться около 20 % выпускаемой продукции, основной объем будет приносить экспортную выручку.

Александр Лукашенко посещает Добрушскую бумажную фабрику-7

Завод должны были ввести в эксплуатацию раньше, но подвел инвестор – подрядчики сорвали сроки, а контракт был расторгнут. В итоге для запуска завода не хватило 83 миллионов долларов. Судьбу площадки, а заодно и сотни рабочих мест решил Александр Лукашенко.

# Деревообрабатывающие предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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