«Углеводороды и рядом не стояли». Лукашенко подсчитал рентабельность белорусских садов и полей
Новости Беларуси. В Беларуси хлебная тема сейчас в самом топе. Президент даже во сне видит результаты уборочной. По его видению, 8 миллионов 200 тысяч тонн зерновых колосовых – наш результат. Мы к нему приближаемся. А такой пиетет белорусов перед хлебом вполне объясним. Ведь в каждом этом каравае не просто мука, вода и так далее, это смесь труда, характера и воли к победе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Да и сегодня он действительно всему голова. Еще недавно казалось, привычный и всегда доступный продукт. Но в 2022 его на всех может не хватит, и это не метафора. Во время надвигающегося мирового голода белорусам важно провести уборку без потерь и в оптимальные сроки, об этом еще раз напомнил глава государства.
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Встречая Президента, Брестская область выделилась. Выделив свой удельный вес в общем каравае. Учли замечания на полях соседней Гродненской. Там миллион тон зерна намолотили в понедельник, 15 августа, а караваем встречали аж в четверг.
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Во время этой инспекции по полям Западной Беларуси Президент будет много шутить. Хорошее настроение из-за настоящей диктатуры. Владимир Караник уже два года в кресле губернатора. Родную область возглавил в сложный период. Тогда наша вертикаль выкристаллизовалась. Но были годы и посложнее. Когда закалялся управленческий талант Президента.
Караник после встречи с Президентом: «Там, где диктатура технологий есть, есть результат». Подробнее здесь.
Этот разговор предельно откровенный. О своих бессонных ночах глава государства не рассказывал. А лишь о снах об урожае.
«Тогда вообще супер!» Какими цифрами по уборочной Игорь Брыло удивил Президента? Подробнее здесь.
Линейка белорусских яблок, груш и даже голубики в обычных масс-маркетах заметно скромнее. В рационе белорусов по-прежнему яблоки – польские, картошка – египетская. Неужели торговые сети бойкотируют свое? Или свои не могут насытить рынок?
Лукашенко: на столе по максимуму должно быть белорусское, а на поставках за рубеж мы можем хорошо заработать.
В общем, за плодоводство чиновникам досталось на орехи. Программное совещание оказалось насыщенным на эмоции и поручения.
Сады в Беларуси двух видов. Обычные – по старинке. И индустриальные. Они более плотные – на той же площади в два-три раза больше деревьев. И более продуктивные – плодоносят уже на третий.
Генрих Санько, ведущий агроном-садовод:
У нас в саду мы выращиваем более 35 сортов. Поэтому каждый сорт по-своему специфичен. По вкусовым качествам, по лежкости, по срокам уборки.
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Беда в том, что старые сады вырубили, а новые еще не успели насадить. Вот оно, будущее белорусского сада. Пока пробирочное. Из меристемы, частички растительной почки, выращивают тысячи саженцев. Уже с иммунитетом от болезней и запрограммированных на большой урожай. Дорогостоящий материал выращивают наугад. Возьмут ли их белорусские питомники? Ученые обещают, в консультации не откажут.
Александр Таранов, директор Институт плодоводства НАН Беларуси:
Любое хозяйство имеет возможность обратиться в институт за помощью. Данный процесс осуществляется по заявительному принципу. Это полевое обследование, возможно – выбор участка, изготовление проектной документации.
На выведение одного сорта уходят десятилетия. Нашим селекционерам удалось сократить это время в два раза. Различны технологические ухищрения. А вот напора продвигать свои саженцы не хватает. На нашем рынке таранят импортные сорта. Они на слуху. Реклама. Но белорусские сорта более адаптированы и в раза четыре меньше нуждаются в обработках.
Леонид Заяц: в ближайшую пятилетку необходимо создать интенсивные сады. Подробнее здесь.
Свои яблоки и своя техника, пусть и не всегда филигранная. Зато доступная и по цене, и в ремонте. Президент подчеркивает: везде нужен хозяин. Тогда и техника будет храниться дольше, и сады – урожайнее. Области и хозяйства разные, но результат один. Успешный. Так всегда, когда не отрываешься от родной земли.
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