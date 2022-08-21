«Углеводороды и рядом не стояли». Лукашенко подсчитал рентабельность белорусских садов и полей

Новости Беларуси. В Беларуси хлебная тема сейчас в самом топе. Президент даже во сне видит результаты уборочной. По его видению, 8 миллионов 200 тысяч тонн зерновых колосовых – наш результат. Мы к нему приближаемся. А такой пиетет белорусов перед хлебом вполне объясним. Ведь в каждом этом каравае не просто мука, вода и так далее, это смесь труда, характера и воли к победе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Да и сегодня он действительно всему голова. Еще недавно казалось, привычный и всегда доступный продукт. Но в 2022 его на всех может не хватит, и это не метафора. Во время надвигающегося мирового голода белорусам важно провести уборку без потерь и в оптимальные сроки, об этом еще раз напомнил глава государства. О чем Лукашенко предупредил журналистов президентского пула? Подробнее здесь.

Встречая Президента, Брестская область выделилась. Выделив свой удельный вес в общем каравае. Учли замечания на полях соседней Гродненской. Там миллион тон зерна намолотили в понедельник, 15 августа, а караваем встречали аж в четверг. Лукашенко привел пример, каким должно быть сельское хозяйство в Беларуси. Подробнее здесь.

Во время этой инспекции по полям Западной Беларуси Президент будет много шутить. Хорошее настроение из-за настоящей диктатуры. Владимир Караник уже два года в кресле губернатора. Родную область возглавил в сложный период. Тогда наша вертикаль выкристаллизовалась. Но были годы и посложнее. Когда закалялся управленческий талант Президента. Караник после встречи с Президентом: «Там, где диктатура технологий есть, есть результат». Подробнее здесь.

Этот разговор предельно откровенный. О своих бессонных ночах глава государства не рассказывал. А лишь о снах об урожае. «Тогда вообще супер!» Какими цифрами по уборочной Игорь Брыло удивил Президента? Подробнее здесь.

Линейка белорусских яблок, груш и даже голубики в обычных масс-маркетах заметно скромнее. В рационе белорусов по-прежнему яблоки – польские, картошка – египетская. Неужели торговые сети бойкотируют свое? Или свои не могут насытить рынок? Лукашенко: на столе по максимуму должно быть белорусское, а на поставках за рубеж мы можем хорошо заработать.

В общем, за плодоводство чиновникам досталось на орехи. Программное совещание оказалось насыщенным на эмоции и поручения.

Сады в Беларуси двух видов. Обычные – по старинке. И индустриальные. Они более плотные – на той же площади в два-три раза больше деревьев. И более продуктивные – плодоносят уже на третий.