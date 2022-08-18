Лукашенко: на столе по максимуму должно быть белорусское, а на поставках за рубеж мы можем хорошо заработать

Что касается профессиональной состоятельности кооператива, претензий у Президента нет. Пять лет назад здесь был заложен фруктовый сад. В 2021 году здесь собрали урожай в 5,5 тонн. На территории в 40 гектаров выращивают поздние сорта яблок и черешни, а также трендовую сою. В этом сезоне планируют убрать более 300 гектаров богатой белком культуры. После разговор продолжился уже в официальной обстановке.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мое глубочайшее убеждение: хлеб, мясо, молоко, овощи и, разумеется, растущие в нашем климате фрукты на столе по максимуму должны быть. Отечественного производства. То есть свое, белорусское и еще раз свое. Жизнь многократно подтверждала правильность такого подхода. Нельзя сидеть и ждать, пока сюда привезут яблоко из Польши или Молдовы. Как время показывает, можно и не дождаться. Поэтому нужно выращивать самим. И, как мы видели сегодня, при хозяйском подходе и соблюдении технологий это отлично получается. Причем не только здесь, на Гродненщине. Приближается время уборки плодов. Да, в конце лета яблоко стоит немного, но зимой, а еще лучше весной, совершенно другая цена. Надо уметь сохранить, и вы получите 150-200 % рентабельности. Никакие углеводороды сегодня рядом не стояли. Зимних сортов у нас достаточно, и жители Беларуси с удовольствием купят отечественные по разумной цене. А на поставках за рубеж мы можем хорошо заработать.