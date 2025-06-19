Минск принимает третий этап республиканского турнира по теннису «Золотая ракетка»
После двух групповых этапов республиканского турнира по теннису «Золотая ракетка» в следующий раунд вышли четыре дружины. Еще две путевки разыграют участники третьего раунда, который в эти дни проходит на городских кортах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Лидерство захватила дружина Городского центра олимпийской подготовки. Также в фаворитах команда Гомеля, которую привез Алексей Никулин. Капитан имеет большой опыт работы с юными теннисистами в национальных командах, под его руководством белорусы смогли войти в топ-3 Кубка России в 2024 году. Сегодня 12-летние участники «Золотой ракетки» показывают интересный теннис.
Андрей Ахрамейко, главный судья соревнований:
В этой группе играют игроки, которые в десятке стоят в рейтинге по 12-летнему возрасту, поэтому между ними есть конкуренция. В каждом матче у нас, в принципе, есть достаточное количество длинных розыгрышей, иногда нужно судьям быть внимательными, сконцентрированными.
Алексей Никулин, капитан команды ГОКЦОР г. Гомель:
Это очень хороший командный турнир. Это начало. И, конечно, под таким началом, с такой идеей – это развитие детского спорта, в частности теннис не только в столице, где он преобладает, но и в регионах. С каждым годом, с каждым разом приезжают разные команды. Ребята, конечно, растут в своем потенциале, в своем спортивном мастерстве. И, конечно, это двигатель прогресса.
Ребята соревнуются по круговой системе, в субботу определятся две команды, которые пройдут в следующий раунд. Напомним, турнир проходит при поддержке Президентского спортивного клуба.