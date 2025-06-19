Минск принимает третий этап республиканского турнира по теннису «Золотая ракетка»

После двух групповых этапов республиканского турнира по теннису «Золотая ракетка» в следующий раунд вышли четыре дружины. Еще две путевки разыграют участники третьего раунда, который в эти дни проходит на городских кортах, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Лидерство захватила дружина Городского центра олимпийской подготовки. Также в фаворитах команда Гомеля, которую привез Алексей Никулин. Капитан имеет большой опыт работы с юными теннисистами в национальных командах, под его руководством белорусы смогли войти в топ-3 Кубка России в 2024 году. Сегодня 12-летние участники «Золотой ракетки» показывают интересный теннис.

Андрей Ахрамейко, главный судья соревнований:

В этой группе играют игроки, которые в десятке стоят в рейтинге по 12-летнему возрасту, поэтому между ними есть конкуренция. В каждом матче у нас, в принципе, есть достаточное количество длинных розыгрышей, иногда нужно судьям быть внимательными, сконцентрированными.