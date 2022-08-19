«Почему не работаете?» Лукашенко пообщался с лидерами уборочной Брестской области

Своеобразное продолжение вчерашней темы садоводства. Что до сегодняшней – техники и рапса – на соседнем поле Президенту продемонстрировали сразу несколько отечественных образцов в деле. По заверениям аграриев, они ничем не уступают импортным. А раз так, то несложно будет выполнить требование Александра Лукашенко и отдавать предпочтение своему. Верно?

В «Журавлином» в основном используют как раз таки отечественную технику. И это не мешает хозяйству быть одним из передовых в регионе. Несколько десятков комбайнов и тракторов, погрузчики, грузовики – все это требует бережной эксплуатации и хранения. Техника дорогая, а мы не настолько богаты, чтобы каждые два-три года покупать новую. Да и зачем?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Тебе 15 лет надо сохранить технику, другого не дано. Мы не такие богатые, чтобы через 10 лет менять такую технику. Были бы деньги – да, на металлолом бы отдали, заменили. Но это тоже неправильно. Надо стараться сохранить. Если по-человечески относиться, так и 50 лет трактор будет ходить. Почему у частника он ходит? Но я 50 лет не ставлю задачу. 15 лет, а дальше будем смотреть. Спишем, если будет передвигаться, будем какие-то работы выполнять на нем. Надо по-крестьянски, ты же деревенский хлопец, значит, поймешь меня.

Впрочем, в лучших хозяйствах страны, к которым можно причислить и «Журавлиное», проблем с этим нет. Техника в некоторых работает до двух десятков лет. И тут уж точно дело не в ней, а в людях, которые управляют и управляются с нею. Мужской разговор с теми, кто оказался на мехдворе во время визита Президента. К ним тут же вопрос от первого лица в стиле Лукашенко.