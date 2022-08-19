«Почему не работаете?» Лукашенко пообщался с лидерами уборочной Брестской области
Новости Беларуси. Белорусские сельхозпредприятия должны пользоваться преимущественно отечественной техникой. Такую задачу поставил Александр Лукашенко перед аграриями, посещая хозяйство «Журавлиное» в Пружанском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Своеобразное продолжение вчерашней темы садоводства. Что до сегодняшней – техники и рапса – на соседнем поле Президенту продемонстрировали сразу несколько отечественных образцов в деле. По заверениям аграриев, они ничем не уступают импортным. А раз так, то несложно будет выполнить требование Александра Лукашенко и отдавать предпочтение своему. Верно?
Лукашенко: «Еще раз повторяю проблему, которую мы должны решить, – уйти от покупки импортного»
В «Журавлином» в основном используют как раз таки отечественную технику. И это не мешает хозяйству быть одним из передовых в регионе. Несколько десятков комбайнов и тракторов, погрузчики, грузовики – все это требует бережной эксплуатации и хранения. Техника дорогая, а мы не настолько богаты, чтобы каждые два-три года покупать новую. Да и зачем?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Тебе 15 лет надо сохранить технику, другого не дано. Мы не такие богатые, чтобы через 10 лет менять такую технику. Были бы деньги – да, на металлолом бы отдали, заменили. Но это тоже неправильно. Надо стараться сохранить. Если по-человечески относиться, так и 50 лет трактор будет ходить. Почему у частника он ходит? Но я 50 лет не ставлю задачу. 15 лет, а дальше будем смотреть. Спишем, если будет передвигаться, будем какие-то работы выполнять на нем. Надо по-крестьянски, ты же деревенский хлопец, значит, поймешь меня.
Впрочем, в лучших хозяйствах страны, к которым можно причислить и «Журавлиное», проблем с этим нет. Техника в некоторых работает до двух десятков лет. И тут уж точно дело не в ней, а в людях, которые управляют и управляются с нею. Мужской разговор с теми, кто оказался на мехдворе во время визита Президента. К ним тут же вопрос от первого лица в стиле Лукашенко.
– Почему не работаете? Это у тебя что, кликуха или позывной?
– Нет, стараюсь быть всегда первым.
– Молодец. Иди сюда, что ты там стал, спрятался. А у тебя где?
– Поснимал.
– Назови чем-нибудь свой…
– Понял.
– А так он будет выделяться один. Сколько перевезли хлеба?
– 2 250.
– 2 400
– Проблемы какие-то есть в хозяйстве? Скажи честно?
– Какие проблемы. Выходных больше хочется, как обычно.
– Подожди, зимой отдохнем.