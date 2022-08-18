«Это лучшее, что есть». Лукашенко привёл пример, каким должно быть сельское хозяйство в Беларуси
Новости Беларуси. Плодоовощной запас в хранилищах страны, технологическая дисциплина в аграрной сфере, строительство доступного арендного жилья. Эти и другие темы звучали 18 августа в Гродненской области, куда Александр Лукашенко приехал с рабочим визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент продолжает инспектировать ситуацию в сельском хозяйстве и уже традиционно для этого времени года выезжает в поля. Сегодня главу государства встречали в одном из передовых предприятий – кооперативе имени Кремко. Да и в целом аграрии всего региона заслужили похвалу – на полях почти образцовый порядок. Однако так не везде. Актуальные для всего агросектора проблемы уборочной сегодня разбирали на совещании.
Этот визит – долгожданный. Президент анонсировал его давно, но график плотный, а здешний губернатор обещал удивить многим. К 15 августа взяли заветный миллион тонн зерна, к четвергу, 18 августа, с нового урожая каравай с пылу с жару.
– В знак благодарности и уважения мы хотим вам вручить этот каравай из нового урожая 2022 года.
– Каравай свежий, да?
– Конечно.
– Не с понедельника?
– Нет.
Глава государства уже объяснял – по лучшим хозяйствам ездит в поисках лучших технологий. Похоже, Гродненская область нашла себя во всем – в АПК точно. Сегодня Владимир Караник презентовал Производственный кооператив имени Кремко. Легендарный руководитель оставил после себя настолько сильное наследие, что его именем и назвали передовое хозяйство.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Конечно, это лучшее, что есть. У меня еще желание побывать на севере, куда губернаторы бывшие (может, и нынешний) не очень-то хотели ездить. Тут, конечно, отдыхать надо. Это и для Леонида Константиновича, и для тебя, Игорь, образец, каким должно быть сельское хозяйство в Беларуси. Надо просто повторить то, что есть. То, что мы видим здесь, южная часть северной Беларуси (южной – к Бресту) – это идеальная работа. И в Бресте на стыке тоже неплохо они работают. Но здесь вы просто молодцы. И люди ответственные, и руководители здесь всегда были крепкие.
Читайте также:
Лукашенко: на столе по максимуму должно быть белорусское, а на поставках за рубеж мы можем хорошо заработать
«Сейчас жилье – дороговизна жуткая». Как Президент Беларуси предлагает решать этот вопрос?
«Мы должны потреблять свою картошку, а не египетскую». Какое поручение дал Лукашенко по реализации белорусских овощей и фруктов?