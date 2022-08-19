«Имей в виду – отвечаешь». О чём Лукашенко предупредил журналистов президентского пула?
Новости Беларуси. Белорусские сельхозпредприятия должны пользоваться преимущественно отечественной техникой. Такую задачу поставил Александр Лукашенко перед аграриями, посещая хозяйство «Журавлиное» в Пружанском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здешнее сырье перерабатывают на местном заводе, производя рапсовое масло. Рентабельность культуры оправдывает вложения. Итоговый продукт очень ценят, например в Израиле. Туда и экспортируют. Белорусы же пока только прицениваются.
Впрочем, не маслом единым, из остатков делают шрот – корм с повышенным содержанием белка. То, что нужно для животноводов. Рапс на переработку предприятие собирает со всей страны. Лишь 120 тысяч тонн из Брестской области. В 2022 году может быть больше. Собрали 200 тысяч тонн. Не только по этой культуре рост показателей рекордный. Кстати, судя по тенденции, в 2022 году соревнуются не только фигуральными «караваями», читай – результатами уборочной, но и в прямом смысле. Каждый подаренный Президенту – произведение искусства с особым смыслом, не меньше.
Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:
1 миллион 350 зерна. Может, 20 тысяч добавлю еще, это уже на сегодня есть по статистике. 350 тысяч тонн кукурузы ждем. У нас 245 тысяч…
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
1 миллион 700.
Юрий Шулейко:
200 тысяч тонн рапса есть – 1 миллион 900.
Александр Лукашенко:
В общем, под 2 миллиона.
Юрий Шулейко:
Под 2 миллиона. Это самый большой вал во всех направлениях за историю Брестской области.
Александр Лукашенко:
Под 2 миллиона если будешь получать…
Юрий Шулейко:
Еще фермеры, туда-сюда…
Александр Лукашенко:
Надо держаться на 2 миллионах.
Юрий Шулейко:
Сегодня Яблочный Спас.
Александр Лукашенко:
Это из яблок?
Юрий Шулейко:
Да. В этом году…
Александр Лукашенко:
Я не знаю, Алена, где журналисты наши, если вы съедите это все, мне маленький кусочек оставите, я не против.
Алена Сырова, политический обозреватель:
Я думаю, что если разделим на всех, то…
Александр Лукашенко:
Съедите. Имей в виду – отвечаешь.
Лукашенко: «Еще раз повторяю проблему, которую мы должны решить, – уйти от покупки импортного». Читайте здесь.