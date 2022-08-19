«Имей в виду – отвечаешь». О чём Лукашенко предупредил журналистов президентского пула?

Здешнее сырье перерабатывают на местном заводе, производя рапсовое масло. Рентабельность культуры оправдывает вложения. Итоговый продукт очень ценят, например в Израиле. Туда и экспортируют. Белорусы же пока только прицениваются.

Впрочем, не маслом единым, из остатков делают шрот – корм с повышенным содержанием белка. То, что нужно для животноводов. Рапс на переработку предприятие собирает со всей страны. Лишь 120 тысяч тонн из Брестской области. В 2022 году может быть больше. Собрали 200 тысяч тонн. Не только по этой культуре рост показателей рекордный. Кстати, судя по тенденции, в 2022 году соревнуются не только фигуральными «караваями», читай – результатами уборочной, но и в прямом смысле. Каждый подаренный Президенту – произведение искусства с особым смыслом, не меньше.