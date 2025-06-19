Евгений Летов назначен главным тренером ХК «Динамо-Шинник»

Белорусский представитель в Молодежной хоккейной лиге – бобруйский клуб «Динамо-Шинник» – обрел нового главного тренера. Место Андрея Михалева займет Евгений Летов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Специалист с апреля 2022 года возглавлял гродненский «Неман» и уже в дебютном сезоне привел команду к серебряным медалям Экстралиги, после чего был признан лучшим тренером в чемпионате Беларуси. В минувшем марте коуч покинул дружину. Летов в свое время работал в институте сборных, уже год входит в тренерский состав молодежной команды нашей страны.

Напомним, по результатам предыдущего розыгрыша МХЛ «Динамо-Шинник» завоевал право выступить в элитном «Золотом» дивизионе Западной конференции. Подготовку к новому чемпионату бобруйчане начнут 3 июля. Сезон в лиге стартует в сентябре.