Лукашенко: «Ещё раз повторяю проблему, которую мы должны решить, – уйти от покупки импортного»

Новости Беларуси. Обеспечить сохранность сельхозтехники не меньше чем на 15 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такую задачу 19 августа поставил Александр Лукашенко перед аграриями, посещая хозяйство «Журавлиное» в Пружанском районе.

Это одно из ведущих агропредприятий Брестской области по выращиванию зерновых культур и рапса, производству молока и мяса. Есть и свой яблоневый сад. Кроме того, организация располагает передовым машинным комплексом. Президенту сегодня показали образцы отечественных сеялок и первое, о чем зашел разговор, импортозамещение. Глава государства еще раз подчеркнул стратегическое значение этого вопроса. Задача – выйти из зависимости от западных поставщиков. Президент убежден, что у отечественных предприятий есть и опыт, и возможности для выпуска необходимой сельхозтехники и оборудования. Руководители регионов должны держать этот вопрос на контроле и быть более требовательными к производителям.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Гродненцы и прочие должны пользоваться своим. Пусть как китайцы когда-то. Пусть чуть-чуть где-то мы не дотягиваем до мировых образцов лучших, но неплохая техника. И все-таки это же наши деньги. Поэтому не будет он ставить вопросов по загрузке тогда. Надо на свое, на свое, на свое. Еще раз повторяю проблему, которую мы должны решить. Уйти от покупки импортного. Вплоть до того, что на твоем или на его уровне определять: разрешаю купить комбайн, разрешаю купить сеялку. А остальное – только белорусское. Ну и требовательность, требовательность к производителям. Что производить? Вплоть до того, что года три они должны обслуживать по гарантии.